持久力低≠早洩？性愛專家揭：有這感覺就等於早洩！

身為男生，性事上最怕發生的一定非「早洩」莫屬，常常聽別人說你持久力不夠3分鐘就等於早洩，打JJ太多會令持久力下降等等，但性愛博士許藍方表示，早洩與自慰根本完全沒有關係，而定義早洩不只有時間一種標準，若你有一種感覺都等於早洩!

常常有男生擔心自慰太多會令自己「早洩」的機會增加，因而減少自慰，甚至禁慾來預防早洩的發生，但近日台灣性愛專家許藍方博士於YouTube頻道「Dr.She研究所」上分享道，其實自慰與早洩跟陽痿根本「沒有任何關係」，反而你會因為太久沒有自慰，而「更容易出來」。

許博士更表示，大家常常都會用時間的長久來定義是否「早洩」，但早洩並不是只有時間一種標準，早洩都能分為三種基本原因，其中第一種就是「原發性早洩」，即醫學上所定義從陰莖碰到陰道後，抽插時間「少於1分鐘」就算是早洩。第二種是「續發性早洩」，即你以前並沒有早洩的問題，但突然發現你的持久力少於3分鐘，那就是出現早洩的狀況。

但早洩的定義還有一種是跟時間完全沒有關係的，就是不管你能持久多少分鐘，只要你不想射，但是卻「射出來了」，你並不能用意識控制射精，或者讓你感到「不滿意」，影響你跟伴侶的性生活，甚至是關係，那也算是早洩的一種。至於早洩的原因，許博士表示不管你哪一種都有可能是生理性和心理性的原因而引致，最好的辦法就是去找泌尿科醫生診治。

許博士表示的確有研究顯示從陰莖放入陰道之後，最理想的時間是「7-13分鐘」，但博士表示並不要被時間長久「綁架」，所謂的時間只是作參考，個人的感受最重要。而現今「早洩」其實是有一種「早洩外用噴劑」的藥物可以治療，若大家真的發現自己有早洩問題一定要及早治療，越早找醫生診斷，就能越早解決問題。

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文章授權轉載自《香港01》