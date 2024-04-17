快訊

北榮神經修復名醫涉醫材採購弊案聲押 法院命300萬元交保

2個月大男嬰突變大食怪 竟是神經母細胞瘤作怪

中央社／ 台北17日電

4個月大男嬰被家長發現從2個月前開始出現腹脹，胃口也越來越大，就醫檢查才發現肝臟有神經母細胞瘤，甚至造成肝功能異常。

國泰醫院小兒科主任級醫師林隆煌日前透過新聞稿分享案例故事，提醒家長留意孩子身體狀況。這名男嬰無嘔吐、噁心、腹瀉或大便顏色改變，僅是突然腹脹、胃口大開，每4小時就要吃120cc嬰兒配方奶粉，經醫療團隊發現，個案肝臟內有大小不一多發的高迴聲實質性腫塊。

男嬰後續接受肝臟切片，病理報告確認是神經母細胞瘤。林隆煌說，除腦腫瘤之外，神經母細胞瘤是兒童最常見實體腫瘤，目前僅知與環境因素較無關聯，且少有家族遺傳，絕大多數病例是學齡前的幼兒，部分個案出生前就開始，少見病例則在青春期出現。

林隆煌表示，與12至18個月以上的兒童相比，神經母細胞瘤在嬰兒中的表現往往大不相同，嬰兒通常會患上侵襲性較小的神經母細胞瘤，可以成熟為良性腫瘤；12至18個月以上的兒童通常會導致更具侵襲性，通常會轉移到重要器官並可能擴散到全身。

林隆煌說，神經母細胞瘤的體徵和症狀，因表現部位而異，主要症狀包括腹脹、腹痛、嘔吐、體重減輕、厭食、疲勞和骨痛等，高血壓是少見疾病徵兆，通常由腎動脈受壓引起，而不是兒茶酚胺激素（Catecholamine）過量引起。

嬰兒肝臟的快速增大，可能與肝母細胞瘤、淋巴瘤、轉移性神經母細胞瘤或肝腫大的各種非惡性原因有關，林隆煌表示，肝母細胞瘤的診斷則可透過肝臟超音波檢查，提醒家長若發現孩子有異狀，應儘速就醫檢查，以利及時治療。

嬰兒 腫瘤 醫師

延伸閱讀

寶林案首位換肝患者 萬芳醫院手術「下午開至隔日凌晨」狀況曝光

黴菌毒、化學毒…生活5大隱藏毒物！洪永祥教5招自保，多吃這些高抗氧化食物排毒

韓劇「爸爸專業戶」宋閔亨病逝 抗癌17年堅持演好戲

吃藥也會肝損傷？9種傷肝藥品一次看！出現「這些症狀」快就醫

相關新聞

車主免付！機車定檢費漲至100元 空汙基金支應不傷荷包

考量近年人力、物價成本調漲，環境部宣布4月起機車排氣定檢費用從80元調升至100元，今天修法發布定檢站管理辦法，並強調此...

中部水情緊張！河床乾涸 霧社水庫蓄水量不到20%

今年春天降雨不多，南投霧社水庫剩下19.6%，有效蓄水量563.87萬立方公尺，河床已露出乾涸現象，水量也在持續下探當中...

花蓮近海規模5.2地震 氣象署：屬0403餘震

花蓮近海今天下午發生規模5.2地震，氣象署表示，此為花蓮0403地震餘震，由於震央附近仍在構造應力調整，因此仍有滿大的機...

「史上最好玩綠色博覽會」10餘項全新遊樂設施 策展人：不會娛樂化

宜蘭綠色博覽會開幕2周，今年最吸睛的是全新打造的物理科學遊樂場，加入10餘項全新的遊樂設施，被稱為「史上最好玩的綠博」；...

傍晚花蓮規模5.2地震 氣象署：高機率有規模4以上餘震

今天傍晚5點17分花蓮近海發生芮氏規模5.2淺層地震，最大震度4級，震央位於花蓮縣近海。中央氣象署表示，因震央附近仍在進...

過多的洗衣精會有殘留物！專家提出洗衣物常見「五大錯誤」：恐越來越髒

洗衣服是一項不斷循環且繁瑣的日常家務，一名洗衣專家指出，民眾在家清洗衣物時，最常犯的五大錯誤，恐怕只會越洗越髒。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。