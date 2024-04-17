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引進哈利波特！從編輯到版權經紀之路 莊靜君讓人看見好書

中央社／ 台北17日電
文化內容策進院2024年首度和波隆那兒童書展大會商務活動BolognaBookPlus（BBPlus）合作，邀請愛米粒國際版權經紀公司負責人莊靜君（左）對談法國、西班牙及挪威等版權經紀人。（中央社）
文化內容策進院2024年首度和波隆那兒童書展大會商務活動BolognaBookPlus（BBPlus）合作，邀請愛米粒國際版權經紀公司負責人莊靜君（左）對談法國、西班牙及挪威等版權經紀人。（中央社）

翻譯書的誕生，編輯或版權經紀人都功不可沒。愛米粒國際版權經紀公司負責人莊靜君投入出版逾20年，任編輯時就推薦「哈利波特」等書在台出版，如今專注版權經紀，目標將亞洲好書推到世界。

莊靜君從小喜歡看書，文類、題材不拘，更是認真「品管」的讀者。她接受中央社專訪回憶：「小時候看到書如果翻譯很爛，或是印不太好，還會寫信給出版社，是很兇的小孩子。」因為愛書，對出版行業自然心生嚮往，大學畢業後2年，她就在曾任職於皇冠出版社的姊姊引薦下進入皇冠擔任編輯。

莊靜君在皇冠一待就是15年，期間向出版社力薦並引進無數暢銷作，如「安琪拉的灰燼」、「BJ單身日記」、「哈利波特」、文學巨擘米蘭．昆德拉、日本知名作家湊佳苗、東野圭吾等等，如何看準這些書或作家作品一定會賣，她簡單地回答：「憑直覺。」

莊靜君笑說：「我那時候最常跟老闆講的一句話就是『這本書一定會暢銷』。」看似「直覺」的判斷，其實是從小到大不斷閱讀累積的成果，「你讀多了好書，你當然就知道什麼筆法、風格是特別而優秀的。」她認為，當時正逢2000年至2010年間的翻譯書黃金時期，不論閱讀風氣或出版市場都很好。

離開皇冠出版社後，莊靜君以自己的英文名Emily開設愛米粒出版社，「當時的出版市場已經不像以前了，我不斷想著作為出版人該怎麼去創造市場。後來想到應該要往世界去走。」版權經紀領域於是成為她瞄準的新目標。

莊靜君分享，版權經紀工作是將書介紹給世界各國的編輯，也就是銷售，法蘭克福書展、倫敦書展、波隆那書展等國際書展展期，會是左右年度行事曆的重要工作項目，熟知不同出版社口味之際，還要牢記編輯強項與風格，事前功課與人脈重要，時間管控能力也不在話下。

以莊靜君今年參加波隆那兒童書展經驗為例，約半小時的版權會議一天擁有數場，連午餐、晚餐也是可運用的會議時間，節奏精實，「知道沒有希望的就盡快結束，可能5分鐘就知道會不會有合作可能，對方眼神會完全不一樣。」

從編輯、出版到版權經紀，莊靜君不變的是一直努力讓人看見好書，她觀察，如同翻譯書有黃金時期一樣，進入分眾時代後有股對亞洲興趣濃厚的潮流，「像歐美出版社現在對亞洲書很有興趣，也許會是一個出口黃金期的開端，重要的是要持續觀察需求，試著去創造自己的市場。」

愛米粒出版 黃金

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