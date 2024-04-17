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每7對夫妻就有1對不孕 醫：44歲婦接受捐卵一次成功懷孕

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
吳成玄說，台灣不孕症比例已達10至15%，相當於每7對夫妻中就有1對可能不孕。多數家庭對於自然懷孕的機率過於高估，導致拖延求助生殖醫學的時程。圖／醫師提供
吳成玄說，台灣不孕症比例已達10至15%，相當於每7對夫妻中就有1對可能不孕。多數家庭對於自然懷孕的機率過於高估，導致拖延求助生殖醫學的時程。圖／醫師提供

台灣晚婚晚育成主流趨勢，44歲的黃小姐，在各大醫院與生殖中心進行十多次的試管療程，屢屢受挫。醫師表示，卵子衰退是不孕的其中一大因素，女性35歲後，卵子量減少、異常比例也增加，到了38歲以後，染色體異常比例就會超過50%，過了42歲更高達85%，因此這時會建議「使用他人捐卵」，而黃小姐一次就成功懷孕

對不孕的患者來說，每一次試管療程的失敗都是雙重打擊。禾馨宜蘊生殖中心副院長吳成玄表示，醫門診中的個案都是花費極大心力和費用換得求子的一線希望，療程失敗或多或少會對身體造成一些損害，更對個案的心情有著極大影響，產生的壓力、焦慮、負面情緒等，也會進而影響到懷孕的成功率。

44歲的黃小姐，過去曾在各大醫院與生殖中心進行十多次的試管療程，無奈不是培養不出好的胚胎，就是植入後屢次失敗，長期飽受打針及麻醉取卵的辛苦，使得黃小姐身心俱疲，先生也不忍看到太太如此折磨。

吳成玄表示，造成不孕的其中一大因素，就是卵子衰退。當女性35歲過後，不只卵子數量大幅減少，胚胎的染色體異常比例也會逐漸升高，到了38歲以後，染色體異常比例就會超過50%，過了42歲更高達85%。

吳成玄指出，黃小姐在過去療程中遇到的挑戰主要來自於「年齡因素」和「胚胎品質異常」。卵子庫存量指標（AMH）只有0.4，使得取卵困難，加上品質不好和染色體異常的問題，導致胚胎最後無法著床或是著床後又流產。

而台灣不孕症比率相當高。吳成玄說，台灣不孕症比例已達10至15%，相當於每7對夫妻中就有1對可能不孕。多數家庭對於自然懷孕的機率過於高估，從備孕到檢查，進而接受療程治療平均耗費2至3年時間，遠超出WHO 定義的一年不孕標準判定期，導致拖延求助生殖醫學的時程。

根據衛福部國健署最新公布的人工生殖施行結果分析報告指出，個案在未滿35歲前，每個植入周期的活產率是 44.6%，到了41、42歲活產率則是18.7%，而年齡大於42歲時，僅剩7.6%的成功活產率。

吳成玄表示，若使用捐卵術式，植入周期活產率可達45%，成功率整整增加了6倍，因此，建議黃小姐使用借卵方式幫助懷孕，經配對，找尋到一位捐卵天使，在植入前也透過中醫協助將子宮環境養好，最後植入一顆優質胚胎並成功懷孕。

隨著社會型態的改變，女性預定生育的年齡也逐漸升高。吳成玄說，隨著年齡升高，卵子染色體異常的比率就會增加，受孕能力也逐漸下降，流產率也大幅提升。同樣受到「年齡因素」和「胚胎品質異常」問題而遲遲無法懷孕的個案，也可嘗試借卵方法。

不孕症 懷孕

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