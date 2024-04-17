假冒宜蘭童玩節網頁行騙 縣府報警籲民眾小心

宜蘭縣政府今天表示，近來網路出現假冒宜蘭國際童玩節的詐騙網頁及社群平台群組，誆稱登記相關資料或購票可獲好禮，縣府已報警，提醒民眾小心，不要受騙。

宜蘭縣政府文化局表示，今年童玩節將於7月6日至8月18日在冬山河親水公園舉行，但近來發現現有假冒「宜蘭童玩節」的詐騙臉書（Facebook）網頁及Line群組，宣稱「現在提早報名2024童玩節，可獲得600元禮券的優惠」或是「購票遊童玩抽百萬好禮」，以及誘導民眾加入「2024童玩go go」Line群組騙取個資。

此外，為博取民眾信任，假冒粉絲專頁甚至發布與童玩節官方網頁最近在招募工讀生一模一樣的訊息。

文化局呼籲，童玩節若有相關活動及優惠資訊都會公告於童玩節官方網站（www.yicfff.tw）及臉書粉絲專頁（www.facebook.com/YICFFF），方便民眾掌握。