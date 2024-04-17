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納入病主法範疇 衛福部公開徵求無合適解決方法的重症

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
預立醫療決定示意圖。本報資料照片
預立醫療決定示意圖。本報資料照片

《病人自主權利法》規定經「預立醫療照護諮商」做出預立醫療決定，如要拒絕積極治療，得符合末期病人、植物人、極重度失智、不可逆轉昏迷以及其他公告重症時才能進入安寧療程。衛福部公開徵求臨床提案，蒐集重症項目；衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，此為例行徵詢，目前包括多發性系統萎縮症等12項疾病都透過此方式納入。

依據病人自主權利法第14條第1項規定，可以啟動「預立醫療決定」者，包含末期病人、處於不可逆昏迷狀態、植物人、極重度失智，以及「其他經中央主管機關公告之病人疾病狀況或痛苦難以忍受、疾病無法治癒且依當時醫療水準無其他合適解決方法之情形」。

衛福部8日公開徵求「病人疾病狀況或痛苦難以忍受、疾病無法治癒且依當時醫療水準無其他合適解決方法之情形」臨床條件提案。劉玉菁表示，該範圍比較不具體，因此衛福部每年會定期徵求臨床條件提案，作業方式採先徵詢外界意見，在開會前討論再決定是否納入。

現在已經有12項疾病透過此方式納入，預立醫療決定的範疇內，包別為囊狀纖維化症、亨丁頓氏舞蹈症、脊髓小腦退化性動作協調障礙、脊髓性肌肉萎縮症、肌萎縮性側索硬化症、多發性系統萎縮症、裘馨氏肌肉失養症、肢帶型肌失養症、Nemaline線狀肌肉病變、原發性肺動脈高壓、遺傳性表皮分解性水皰症及先天性多發性關節攣縮症。

失智 植物人 衛福部

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