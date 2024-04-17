花蓮近海規模5.2地震 氣象署：屬0403餘震

花蓮近海今天下午發生規模5.2地震，氣象署表示，此為花蓮0403地震餘震，由於震央附近仍在構造應力調整，因此仍有滿大的機率會發生規模4以上的餘震。

根據中央氣象署最新資訊，17日下午5時17分發生芮氏規模5.2地震，地震深度19.2公里，震央位於花蓮縣政府東南方11.3公里（位於花蓮縣近海），最大震度花蓮縣4級。

氣象署地震測報中心表示，0403花蓮地震序列發生至今，已有35個規模5以上餘震，此次規模5.2地震為其中之一；由於震央附近仍在進行地體構造應力調整，滿大機率會有規模4以上餘震發生，經研判無異常情形。

地震中心仍呼籲民眾隨時做好地震防災準備，勿掉以輕心。

根據統計，截至今天下午6時，總計發生906次餘震，其中規模6以上有2次，分別是3日上午8時11分達規模6.5、10時14分達規模6.2；規模5至6共33次、規模4至5共262次、規模3至4共609次。