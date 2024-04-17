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40歲女就醫已乳癌晚期 「1治療」免摘卵巢

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
台灣年輕型乳癌中，約17％是晚期和轉移型乳癌。示意圖非新聞當事人。本報資料照片
台灣年輕型乳癌中，約17％是晚期和轉移型乳癌。示意圖非新聞當事人。本報資料照片

一名40多歲的未婚女性，就醫檢查發現，已是乳癌晚期，癌細胞嚴重轉移至全身骨頭，因為希望保留卵巢等女性特徵，使用口服細胞週期抑制劑合併抗荷爾蒙治療，2年來病況穩定，也得以保留卵巢。

衛生福利部最新癌症登記報告指出，台灣110年新增1萬7432名乳癌病友，其中未滿50歲的年輕型乳癌5597人、占比約32%，台灣乳房醫學會理事長陳守棟說，為歐美國家25%的1.28倍，相當於每3人就有1人是停經前的年輕患者，其中約7成屬於荷爾蒙受體陽性／HER2陰性乳癌。

台灣年輕型乳癌中，約17％是晚期和轉移型乳癌，陳守棟說，對於人數比例較高的「停經前荷爾蒙受體陽性」病友，治療原則是藉由藥物讓卵巢休息、停止經期，再使用抗荷爾蒙治療或化療，過去臨床建議的停經辦法以停經針為主，但健保未給付，自費約一年5、6萬，許多病友難以負擔，不得已只好動手術摘掉卵巢。

陳守棟指出，對病友來說，摘除卵巢不僅需忍受刀切之痛，內心也會出現女性性徵遭剝奪的感覺，身心承受雙重壓力。研究顯示，停經前婦女接受卵巢切除手術，可能會增加死亡、心血管疾病、失智、骨質疏鬆等疾病的風險，生活品質與性功能也會受影響。

隨口服細胞週期抑制劑問世，併用抗荷爾蒙藥物，成為臨床治療轉移性荷爾蒙受體陽性／HER2陰性乳癌的一線用藥首選，健保今年也將停經前患者納入給付，陳守棟說，這適用於停經前與正在停經的乳癌病友，可以阻斷癌細胞的分裂週期、縮小腫瘤，也有機會幫助年輕乳癌病友維持病況穩定超過2年，預防疾病惡化，延長整體存活期，預計有近千人受惠。

陳守棟表示，年輕型乳癌與年長型乳癌最大的不同，包括荷爾蒙受體陽性比例高、腫瘤惡性度與診斷時為晚期的比例較高，有可能與年輕女性自認身體較健康，容易忽略乳癌威脅有關，病友多半處於拚工作事業的階段，加上有些患者的孩子尚未成年、擔心無法陪伴長大成年，需要更多的關懷與支持。

衛福部國健署提醒，乳房X光攝影是目前國際上最具醫學實證，可以有效提早發現並改善預後的乳癌篩檢方法，藉此偵測到乳房鈣化點或腫瘤，發現無症狀的0期乳癌。研究顯示，50歲以上婦女每1至3年，接受1次乳房X光攝影檢查，可降低乳癌死亡率2至3成。

乳癌 患者 腫瘤

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