未來一周2波鋒面接力... 明各地有雨 一範圍留意較大雨勢

中央氣象署表示，今晚到明天鋒面通過影響，中部以北要留意較大雨勢，明天白天各地都可能有雨，預計到下半天才會趨緩。周五起降雨範圍陸續縮小，周六各地回到多雲到晴天氣。下周二、周三另一波鋒面接近，北部、東北部地區及中部山區有局部短暫雨，午後各地山區也有局部短暫雨，預計影響到下周六。

氣象署預報員張竣堯指出，今晚到明天鋒面通過影響，北部已開始出現飄雨，金馬地區也有陣雨及雷雨。今晚到明天中部以北、東半部有短暫陣雨或雷雨，尤其中部以北可能有較大雨勢，南部也有零星短暫雨或雷雨，明天白天各地都可能有雨，預計到下半天才會趨緩。

張竣堯表示，周五環境轉東風，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區也有短暫陣雨。周六各地為多雲到晴，午後北部、東北部及東部山區有零星短暫陣雨。下周日、周一環境穩定，北部海面有鋒面建立，但距離台灣還有段距離，各地還是多雲到晴，午後北部、東北部地區、中部及東半部山區有局部短暫陣雨。

他表示，下周二、周三鋒面接近，北部、東北部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區偏多雲，午後各地山區也有局部短暫雨，預計影響到下周六。

溫度方面，他指出，今天水氣偏少，高溫明顯，台東大武因焚風出現38.2度高溫，明天水氣增加，各地高溫略為下降，北部及宜蘭約27、28度，其他地區有機會達30度以上，中南部也有32至34度高溫。周五後溫度逐日上升，北部及東半部約28、29度，中南部則有30度。周六各地就都回到30度以上，東南部要留意焚風。