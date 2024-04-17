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地牛翻身有感！17點17分花蓮近海規模5.2地震 最大震度4級

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象署表示，今天傍晚5點17分花蓮近海發生芮氏規模5.2地震，最大震度4級。圖／氣象署提供
中央氣象署表示，今天傍晚5點17分花蓮近海發生芮氏規模5.2地震，最大震度4級。圖／氣象署提供

中央氣象署表示，今天傍晚5點17分花蓮近海發生芮氏規模5.2地震，最大震度4級，震央即在花蓮縣政府東南方 11.3 公里 ，位於花蓮縣近海，地震深度19.2公里。

各地震度級：

花蓮縣地區最大震度 4級

南投縣地區最大震度 3級

臺中市地區最大震度 3級

彰化縣地區最大震度 3級

宜蘭縣地區最大震度 2級

臺東縣地區最大震度 2級

嘉義縣地區最大震度 2級

苗栗縣地區最大震度 2級

新竹縣地區最大震度 2級

雲林縣地區最大震度 2級

嘉義市地區最大震度 2級

臺南市地區最大震度 2級

高雄市地區最大震度 2級

桃園市地區最大震度 1級

新北市地區最大震度 1級

新竹市地區最大震度 1級

臺北市地區最大震度 1級

屏東縣地區最大震度 1級

澎湖縣地區最大震度 1級

地震 花蓮

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