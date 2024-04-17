酒癮危機可以治！醫：控制不住或每天想喝就該尋求諮詢

民眾聚會不免喝點小酒，但也容易陷入酒癮危機。醫師提醒，若每天都忍不住想喝、一喝就停不下來，就表示恐有成癮情況，可洽「台灣戒酒暨酒癮防治中心」諮詢、接受治療。

國人習慣聚會時飲酒，但也容易讓人在不知不覺下，陷入酒癮的危機。根據2018年全國物質使用調查結果顯示，台灣有害性酒精使用的盛行率為5.87%，推估全國有近100萬人有飲酒問題。

怎樣的飲酒使用行為是「有害」，據衛生福利部資料，成年男性每天應少於2單位、女性少於1單位，每1單位酒精相當於10公克純酒精，亦等於254c.c.濃度5%的啤酒。

評估有無成癮問題，台灣戒酒暨酒癮防治中心主任方俊凱今天告訴中央社記者，若已經每天都要喝酒、不喝就會不舒服，且一喝就會超過每天建議飲用上限，就要小心；若開始自覺喝太多，想要擺脫飲酒人生，或是覺得家人喝得很離譜、造成家庭問題，都可以求助專業資源。

方俊凱說，衛福部已於去年11月委託馬偕醫院成立「台灣戒酒暨酒癮防治中心」，並設置有免付費諮詢專線0800-255959（愛我無酒無酒），民眾若有需求皆可撥打諮詢專線，或到全台各縣市共138家衛生局指定酒癮治療機構諮詢。

戒酒需要親友支持，方俊凱指出，民眾遇到家人飲酒過量，常會道德勸說，或用拒絕、責罵、控制金錢或要求抓去關等方式面對；但酒癮其實就像洪水，圍堵難成，要適當疏導，因此戒酒中心今年3月起也針對酒癮患者家屬推出課程，幫助家屬陪伴酒癮患者一起戒酒。

「酒癮是可以治療的！」衛生福利部心理健康司長陳亮妤指出，近9成個案接受治療後飲酒頻率或飲酒量下降，且停酒後憂鬱及焦慮等情緒困擾即獲得緩解；為助酒癮者即早接受治療，衛福部提供全國酒癮治療費用補助方案，每人每年最高補助新台幣4萬元，去年共嘉惠3000多名個案。

衛福部提醒，研究指出，酒精可能造成口腔癌、喉癌、食道癌、肝癌、大腸直腸癌和女性乳癌等7種癌症，且酒癮者罹患重度憂鬱症的可能性提高3.7倍。呼籲民眾關心周遭親友，若有飲酒問題，鼓勵即早尋求專業協助。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康