快訊

台中兩校食安事件擴大 大華國中身體不適從7人「暴增至75人」

國4砂石車翻落邊坡！車頭「垂直墜地」嚴重變形 35歲男駕駛送醫搶救

快刪！3款手機APP藏惡意程式 一下載就盜個資、聊天內容也被看光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒精殺不死...腸病毒流行雲林3班停課 衛局：用稀釋漂白水

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府今天結合麥當勞叔叔之家慈善基金會至西螺文昌國小宣導正確洗手觀念，防堵腸病毒找上門。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府今天結合麥當勞叔叔之家慈善基金會至西螺文昌國小宣導正確洗手觀念，防堵腸病毒找上門。記者陳苡葳／攝影

腸病毒進入流行期，雲林縣本周有3個班級停課中，包括托嬰中心及幼兒園，今年累計至目前有46個班級停課、沒有重症個案，相較去年有324個班級停課、1例重症死亡個案，縣長張麗善說，雖然比例下降，但家長仍要提醒孩童重視個人衛生習慣，進出醫院、飯前飯後等關鍵時機也都要勤洗手。

張麗善今和衛生局長曾春美結合麥當勞叔叔之家慈善基金會至西螺文昌國小向學生宣導「濕、搓、沖、捧、擦」等5項重要洗手步驟，及「內、外、夾、弓、大、立、腕」等7字搓手口訣，過程中穿插噴水和噴泡泡情境，大人小孩在歡樂互動中，扎根正確洗手觀念。

曾春美指出，腸病毒疫情升溫，雲林縣近期接獲3例疑似重症個案，經檢驗後確定排除；目前雖然沒有相關病例，但仍不可輕忽傳播風險，她指出，噴酒精無法殺死腸病毒，呼籲家長近期多用市售漂白水，稀釋1：99比例（濃度500ppm）擦拭消毒居家環境及物品，並落實個人勤洗手。

張麗善說，5歲以下孩童是腸病毒重症高風險族群，若發現孩子有持續高燒、嗜睡且活動力不佳、不自主抽搐等症狀，應儘速就醫。雲林縣腸病毒重症責任醫院為台大雲林分院及天主教虎尾若瑟醫院。

雲林縣長張麗善今天至西螺文昌國小宣導正確洗手觀念，防堵腸病毒找上門。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善今天至西螺文昌國小宣導正確洗手觀念，防堵腸病毒找上門。記者陳苡葳／攝影

張麗善 腸病毒 雲林

延伸閱讀

防治腸病毒 雲林搭配互動遊戲教導洗手5步驟、5時機

洽公熱到受不了開空調又遇電費漲 張麗善：能源政策應重新檢討

看見幸福台灣／雲林…智慧城市 閃耀國際

看見幸福台灣／雲林縣長張麗善…深入地方 傾聽民意

相關新聞

未來一周2波鋒面接力... 明各地有雨 一範圍留意較大雨勢

中央氣象署表示，今晚到明天鋒面通過影響，中部以北要留意較大雨勢，明天白天各地都可能有雨，預計到下半天才會趨緩。周五起降雨...

地牛翻身有感！17點17分花蓮近海規模5.2地震 最大震度4級

中央氣象署表示，今天傍晚5點17分花蓮近海發生芮氏規模5.2地震，最大震度4級，震央即在花蓮縣政府東南方 11.3 公里...

「史上最好玩綠色博覽會」10餘項全新遊樂設施 策展人：不會娛樂化

宜蘭綠色博覽會開幕2周，今年最吸睛的是全新打造的物理科學遊樂場，加入10餘項全新的遊樂設施，被稱為「史上最好玩的綠博」；...

北市衛生局稽查6家藏壽司分店 這3家衛生缺失限期改善

藏壽司疑似食物中毒案，零星就醫者被檢出諾羅病毒，食藥署聯手地方衛生局，稽查全國55間分店。北市衛生局前往轄內6間分店，發...

40歲女就醫已乳癌晚期 「1治療」免摘卵巢

一名40多歲的未婚女性，就醫檢查發現，已是乳癌晚期，癌細胞嚴重轉移至全身骨頭，因為希望保留卵巢等女性特徵，使用口服細胞週...

過多的洗衣精會有殘留物！專家提出洗衣物常見「五大錯誤」：恐越來越髒

洗衣服是一項不斷循環且繁瑣的日常家務，一名洗衣專家指出，民眾在家清洗衣物時，最常犯的五大錯誤，恐怕只會越洗越髒。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。