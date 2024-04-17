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酒精殺不死...腸病毒流行雲林3班停課 衛局：用稀釋漂白水
腸病毒進入流行期，雲林縣本周有3個班級停課中，包括托嬰中心及幼兒園，今年累計至目前有46個班級停課、沒有重症個案，相較去年有324個班級停課、1例重症死亡個案，縣長張麗善說，雖然比例下降，但家長仍要提醒孩童重視個人衛生習慣，進出醫院、飯前飯後等關鍵時機也都要勤洗手。
張麗善今和衛生局長曾春美結合麥當勞叔叔之家慈善基金會至西螺文昌國小向學生宣導「濕、搓、沖、捧、擦」等5項重要洗手步驟，及「內、外、夾、弓、大、立、腕」等7字搓手口訣，過程中穿插噴水和噴泡泡情境，大人小孩在歡樂互動中，扎根正確洗手觀念。
曾春美指出，腸病毒疫情升溫，雲林縣近期接獲3例疑似重症個案，經檢驗後確定排除；目前雖然沒有相關病例，但仍不可輕忽傳播風險，她指出，噴酒精無法殺死腸病毒，呼籲家長近期多用市售漂白水，稀釋1：99比例（濃度500ppm）擦拭消毒居家環境及物品，並落實個人勤洗手。
張麗善說，5歲以下孩童是腸病毒重症高風險族群，若發現孩子有持續高燒、嗜睡且活動力不佳、不自主抽搐等症狀，應儘速就醫。雲林縣腸病毒重症責任醫院為台大雲林分院及天主教虎尾若瑟醫院。
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