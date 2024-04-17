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台南鳳梨好吃正當時！北部消費者有口福 將有4場展售會

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲宣布2024台南鳳梨好筍季開跑。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲宣布2024台南鳳梨好筍季開跑。圖／台南市政府提供

台南鳳梨、綠竹筍進入採收季節，「2024台南鳳梨好筍季」將於本周展開，關廟、龍崎、新化、山上等四大產區今天在永華市政中心召開行銷推廣記者會，台南市長黃偉哲大力推薦「台南的水果就是讚！」首場推廣活動將於4月20日在關廟山西宮廣場舉行。

黃偉哲表示，台南鳳梨是全國第二大產區，為了打開通路，市府邀請產區及農會合作，強強聯手為台南農業品牌行銷，期盼共榮共好，黃偉哲感謝農會與市府一起走到外縣市展售，提供民眾近距離試吃及購買機會，民眾吃完覺得滿意，就會成為主顧，再藉由口碑宣傳，拉抬買氣並打響臺南農產知名度。

本周六(4月20日)在關廟山西宮廣場舉辦的「2024關廟旺得福-台南鳳梨好筍季關廟主場活動」，現場有鳳梨展售，還有手作DIY體驗、舞臺表演等精彩節目；接著在4月20、27日由新化區辦理休閒農業樂齡體驗營；5月4日在龍崎壓軸辦理鳳梨好筍雞饗宴。

此外，山上農會規畫於4月23、24日及5月23、24日，分別在三重農會、泰山農會、三峽農會、土城農會舉辦4場鳳梨苦瓜醬(愛鳳醬)行銷推廣記者會。

南市府表示，今年台南市鳳梨預估收穫面積970公頃，約占全台14.5%，產量約5萬2000公噸。台南的鳳梨品種多樣，包括關廟與新化的金鑽鳳梨、蘋果鳳梨、桂花鳳梨，以及山上的甜蜜蜜鳳梨等，其中金鑽鳳梨肉質細膩、多汁，甜度酸甜適中，口感風味與國際大宗品種有所區別，為我國鳳梨內外銷的主力。

市府積極拓展鳳梨外銷管道，包括空運金鑽鳳梨到加拿大，在當地舉辦通路試吃及優惠活動；同時帶領多家農漁會和業者參與「2024東京食品展」，初步統計顯示，現場接單金額超過3億元台幣，較去年成長了2.5倍。其中，鳳梨接單量更超過500公噸，是去年的5倍。參展期間，代表團還前往東京大田批發市場，與松武株式會社簽署合作備忘錄，進一步拓展外銷新版圖。

台南市長黃偉哲宣布2024台南鳳梨好筍季開跑。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲宣布2024台南鳳梨好筍季開跑。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲宣布2024台南鳳梨好筍季開跑。圖／台南市政府提供
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農會 鳳梨

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