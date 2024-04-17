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過多的洗衣精會有殘留物！專家提出洗衣物常見「五大錯誤」：恐越來越髒

聯合新聞網／ 綜合報導
一名洗衣專家指出，民眾在家清洗衣物時，最常犯的五大錯誤，恐怕只會越洗越髒。示意圖／Ingimage
一名洗衣專家指出，民眾在家清洗衣物時，最常犯的五大錯誤，恐怕只會越洗越髒。示意圖／Ingimage

洗衣服是一項不斷循環且繁瑣的日常家務，一名洗衣專家指出，民眾在家清洗衣物時，最常犯的五大錯誤，恐怕只會越洗越髒。

根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國洗衣服務公司Laundryheap首席執行長Deyan Dimitrov向民眾分享了五大常見錯誤，並提供最佳實踐的方法，以確保洗衣機及衣物皆不會損壞。

加入太多的洗衣精

首先，過度使用洗衣精是徒勞無功的，而且是最常見的錯誤之一，因為這樣的行為並不會讓衣服洗得更乾淨。

專家指出，使用過多的洗衣精會導致衣服上有殘留痕跡，而這些殘留物會進一步吸引汙垢，因此衣服看起來並不乾淨，他認為民眾每週使用洗衣精的用量減少到建議量的3／4就好。

只使用同一種洗衣流程

另一項壞習慣是要避免設定同一種洗衣流程，專家進一步解釋，由於衣物有分不同材質的類型，因此洗衣機要設定不同的溫度清潔。

依照慣例，為了保護材質，毛巾、床單通常要設定較高溫度，而棉質、羊毛材質的衣物需要較低溫清洗。專家認為，你要運用洗衣機不同的設定去選擇適合的溫度清洗，可以防止衣物褪色或縮水。

口袋未掏乾淨

若是趕時間忙於家中其他事務，仍不要忘記檢查衣物的口袋。專家警告，沒有掏空衣物口袋就丟進洗衣機清洗，會造成這些雜物掉進洗衣機的排水管，進而引發堵塞。特別提醒尤其硬幣或是鑰匙這些金屬物品，即使鑰匙、硬幣不會毀損，但是洗衣機可能因此被破壞，因為任何金屬都可能導致洗衣機裝載器上的玻璃破碎，或滾筒本身毀壞。

一次投入太多衣物清洗

為了節省時間，許多人會一次性洗很多衣服，洗衣機過載將會降低一次清洗流程的效率，長期如此會損害衣物。他解釋，洗衣機內放太多衣服，清潔劑就難以適當循環、清潔衣物，而過載會增加洗衣機負擔，更快速的降低使用壽命。

忽視洗衣機上發出的警訊

雖然洗衣機是主要家庭用品，但容易忽視洗衣機即將壞了的訊號，代表很多人只有在洗衣機真正壞掉後才買新的洗衣機，建議當民眾聽到洗衣機發出怪聲、或飄出怪味時，就要有所行動，他強調故障的洗衣機是無法正確清洗衣物。

洗衣機

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