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熱！台東有焚風今38.2度 氣象署針對5縣市發高溫資訊示警

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
台東有焚風今高溫38.2度，氣象署針對5縣市發高溫資訊示警。本報資料照片
台東有焚風今高溫38.2度，氣象署針對5縣市發高溫資訊示警。本報資料照片

熱。今台東有焚風，下午1時18分出現38.2度，中央氣象署下午針對台東、高雄、花蓮等5縣市發橙色高溫資訊，恐36度或38度，呼籲民眾注意。

氣象署指出，天氣高溫炎熱，台東縣地區已有焚風發生，今(17)日中午前後高雄市、台東縣地區為橙色燈號，有38度左右極端高溫出現；台南市、屏東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。花蓮縣地區為黃色燈號，恐36度，呼籲民眾注意。

高溫橙色38燈號：高雄市、台東縣。高溫橙色36燈號：台南市、屏東縣。高溫黃色燈號：花蓮縣。影響時間：17日白天。

根據氣象署資料，今天台東大武下午1時18分達38.2度，是今天最高溫；其次是高雄內門下午1時37.5度，台南玉井下午1時14分則達37.4度。

台東 屏東縣 氣象署 高溫

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