熱！台東有焚風今38.2度 氣象署針對5縣市發高溫資訊示警

天氣越來越熱，儘管還在四月，但有些地方都出現了超過30度以的高溫，讓人想趕快開空調降溫。不過，就算現在還想先忍一忍高溫，但在尖峰期到來之前，還是可以先開一下冷氣，確保機器功能完整。

2024-04-17 13:55