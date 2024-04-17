壁畫男女有別 日本大眾浴池攝影師趣談設計差異

把大眾浴池搬上舞台的台日合製舞台劇「誠實浴池」，月底將於兩廳院上演，日本攝影師松原豐的「誠實的浴池風景」攝影展提前開跑，更現身分享浴池的趣味設計與文化習慣。

「誠實浴池」為台灣「莎士比亞的妹妹們的劇團」與日本「庭劇團PENINO」共製作品，以諾貝爾文學獎得主、日本文學家川端康成晚年代表作「睡美人」為發想編導，將台日文化共有的公共浴池「錢湯」設為主要場景，攜手8名台日演員刻畫一段感官異色的成人童話。

為營造「誠實浴池」世界觀的奇幻氛圍，主視覺特別選用日本攝影師松原豐的日本澡堂攝影為基底。松原豐也受邀來台，在昨晚的攝影展開幕講座與「誠實浴池」編導王嘉明、谷野九郎對談，從劇本發想、場景設定，聊到日本浴池設計與文化習慣。

松原豐2008年在研究錢湯、大眾浴池的學者友人推薦下，執行浴池攝影記錄。初期拍攝廢棄場域為主，後來他有感許多浴池設備逐漸老舊、經營者年紀漸長，終將面臨歇業，若不趕緊捕捉營業中模樣就會慢慢消失。而後來許多被攝作品確實已關閉。

日本的大眾浴池為裸湯，室內禁止攝影，松原豐與業主交涉後，通常在營業前、無人狀態下入場拍攝，才發現日本浴池的壁畫原來男女有別，以其中一間為例，男湯呈現的是富士山，女湯則是柔和海景。

松原豐分享，浴池經營者通常為男性，但女湯壁畫則會交由老闆娘決定。不同浴池空間也顯現經營者品味，包括壁畫選擇桃太郎或海鷗，設計錦鯉磁磚在浴池底，或擺入觀賞用植栽等。他笑說，因拍攝計畫才有幸觀察女湯的環境與壁畫設計，「否則營業中進入，我一定會馬上被逮捕」。

谷野九郎則分享，在他長期生活的富山或東京，都是戰爭期間遭損壞、需大量人力協助重建的城市，因此設有許多大眾澡堂提供勞工盥洗。他笑說，為了讓洗澡「翻桌率」提高，經營者會刻意把熱湯溫度設高，「這樣人就不會泡太久，現場常常煙霧瀰漫」。

不過小時候看著煙霧裡人們的剪影，谷野九郎總會好奇他們從哪來、從事什麼工作，這些心情也都反映在他的作品中、包含「誠實浴池」裡。

王嘉明則提到，台灣許多大眾浴池在二戰期間，被美軍誤認成能製造燃料酒精的糖廠而被炸掉，因為兩者都有煙囪。

「誠實浴池」將於26日至28日在台北國家戲劇院演出，「誠實的浴池風景/松原豐攝影展」則在風景書店同步展出至28日。