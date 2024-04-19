一鍵端出美味口感 日立全能料理爐讓你在家也能輕鬆做幸福甜點

甜點主廚Nico示範用日立全能料理爐輕鬆做幸福甜點。 圖／吳致碩 攝影

對很多人來說，吃甜點是一件很幸福的事情，也有被安撫和療癒的感覺，但是自己做甜點不僅步驟很麻煩，也很怕工具器材不到位，非常容易失敗。

日立此次特別邀請El Olor.法式甜點店的主廚毛湘云Nico，運用最新推出的「過熱水蒸氣烘烤微波爐MRO-BK5000AT」，除了有烤箱、微波爐功能，獨家「揉麵」模式還能變身攪拌機，一爐抵多機，一鍵輕鬆完成手工費時費力的揉麵糰步驟，就像身邊多了個料理幫手，讓喜歡在家料理，也愛烘焙點心帶來生活幸福感的民眾，在家就能做出美味麵包與甜點。

Nico選擇了特製的「酥鬆酒漬司康」來示範，司康其實是很平易近人又很美味百搭的甜點或配餐，但是自己實際動手做起來卻不是那麼容易，步驟不多，但要準備的道具卻不少，但現在有了這台日立全能料理爐，就不用怕麻煩，還可以依照自己的口味做創意變化。

備好材料，運用日立全能料理爐獨家揉麵功能，免手揉即可快速完成美味甜點。 圖／吳致碩 攝影

首先，取杏仁酒醃過一湯匙量的葡萄乾，放入全能料理爐微波20秒，大約至60度左右，酒漬葡萄乾就完成了。接著準備司康麵糰，將糖、奶油倒進攪拌器裡攪拌均勻，只要將全能料理爐底部的陶瓷盤取出，換上攪拌器底座，就可以透過內建的烘焙食譜，選擇「蕎麥麵/最強度」模式，快速省力將材料攪拌均勻。

簡單方便的微波功能，可以加快烘焙材料混和加熱的速度。 圖／吳致碩 攝影

機身螢幕上會顯示剩餘時間，攪拌過程中就可以來過篩所有粉類，包括中筋麵粉、杏仁粉、泡打粉，這個步驟會讓司康吃起來質地更細緻，接著將粉類放入融合完成的糖、奶油中，選擇「揉麵」模式繼續攪拌約3分鐘。

日立全能料理爐獨家攪拌器功能，烘焙免手揉超省力。 圖／吳致碩 攝影

這時候可先將全蛋、鮮奶油先在碗中混合，再加進攪拌器中，最後再放入酒漬葡萄乾，或也可以透過「自動投入」功能，放入自動投入器中投料，同樣選擇「揉麵」模式，再攪拌約5分鐘即可。等待攪拌的過程中還可以做其他事，不需隨侍在側、隨時檢查，免手揉、一鍋到底就完成了麵糰的前置作業。

想讓司康風味更有層次，還可運用自動投入器加入果乾、堅果等。 圖／吳致碩 攝影

將攪拌完成的麵糰到在烤盤上，壓平、放進冰箱冷藏10分鐘，鬆弛一下麵糰。這時候則可以開始預熱全能料理爐，設定2層/200度/10分鐘，而鬆弛好的麵糰則要再進行2次對折擀壓，即可切塊放在烤盤上，放入全能料理爐進行烘烤。

日立全能料理爐內建152道自動調理食譜行程，中文介面輕鬆照著做。 圖／吳致碩 攝影

日立全能料理爐擁有強大旋風火力烘烤，最大優點是烤溫可以維持非常穩定，Nico表示，這功能就像縮小版的專業級烤箱，烤出來的司康會相當澎鬆、顏色也會非常漂亮。

內建W Scan重量、溫度雙感測技術，自動提供最佳火侯與調理時間。 圖／吳致碩 攝影

而想要讓司康風味再上層樓，Nico還特別分享了特殊的馬告奶油食譜，無鹽奶油加入鹽、馬告少許，同樣使用日立全能料理爐的攪拌器功能，一鍵輕鬆攪拌完成。

即使是烘焙小白，日立全能料理爐也貼心內建多道食譜，更貼心專為台灣用戶客製20道台式料理菜單，透過W scan重量、溫度雙感測技術，一鍵自動調節攪拌、烘烤時間，只要把材料放入，即可一鍵靈活完成各式料理。

蓬鬆的司康搭配風味獨特的馬告奶油，下午茶點心最佳選擇。 圖／吳致碩 攝影

主廚Nico特製酥鬆酒漬司康製作步驟。 圖／吳致碩 攝影

而讓Nico愛上日立全能料理爐的關鍵，就是它一機多用，一台可抵微波爐、烤箱，以及業界獨有的攪拌機功能，一爐抵多機，立刻省下廚房空間，以及料理、清潔的時間，在家輕鬆享受美味。以「The Art of Ease」概念，幫助大家解放雙手，把時間留給更美好的生活。

日立料理教室線上版開課，隨時與達人一起用日立全能料理爐學做烘焙、料理。 圖／吳致碩 攝影

日立料理教室也在2024年升級為2.0線上版本，讓用戶隨時隨地都可使用更多特別版限定食譜，以及料理爐使用教學影片，一起完成料理好食光。

為了讓大家在家都能享受簡單做甜點的體驗，日立推出限時優惠，只要於4/1-4/30至指定百貨公司/量販店/線上商城，都可以享有日立全能料理爐全系列高額優惠！