快訊

幼兒園畢旅「東京大阪7日遊」家長憂 網一看傻眼：很挑戰

高雄女騎士闖紅燈路口「打保齡球」！撞翻停等機車釀五傷

山豬猝逝2天後過「39歲冥誕」 逸祥忍悲PO合照獻祝福

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳統市場未納限塑 環部：明年預告擴大塑膠袋管制草案

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境部表示，目前正在討論規畫擴大購物用塑膠袋對象及分階段期程的草案，預估明年預告，未來傳統市場也會限制使用塑膠袋。聯合報系資料照
環境部表示，目前正在討論規畫擴大購物用塑膠袋對象及分階段期程的草案，預估明年預告，未來傳統市場也會限制使用塑膠袋。聯合報系資料照

環境部2002年起實施限塑政策，但塑膠袋限用情況不如預期，尤其是大量使用塑膠袋的早餐店傳統市場等尚未納入規範範圍，環境部長薛富盛表示已在討論規畫，循環署長賴瑩瑩補充，明年預告擴大購物用塑膠袋對象及分階段期程的草案。

薛富盛今赴立法院衛環委員會就「限塑政策執行成效，及家戶與一般事業廢棄物減量之檢討與策進作為」進行專題報告，並備質詢。

針對減塑成效，薛富盛報告，2002年推動限塑政策、2017年擴大管制，目前管制14類對象。2002年使用200億個，限用後，2022年使用約100億個，減量率約50%。

薛富盛表示，由於民眾消費習慣及市場攤費未納入管制，塑膠袋用量過全國整體50％以上，環團呼籲加強管制對象，環境部去年補助各縣市推動持續半年以上的42個減塑市場，每月每處可減少10％塑膠袋，113年持續辦理並擴大。

民進黨立委林淑芬表示，現在只有連鎖超商等14個納管對象，認為環境部減塑政策應更進一步推動，應檢討擴大限用對象，已限用的應逐步變禁用。此外，擴大使用兩用袋的基礎，應該是擴大垃圾廢隨袋徵收。

國民黨立委邱鎮軍說，公有市場減塑是重點，但在推動過程中，希望不要造成民眾及業者太大反彈。

薛富盛表示，現在已在討論規畫，未來只要開發票的地方都要納入限用對象，而早餐店、傳統市場等地則列在下一波。

賴瑩瑩會後指出，全國塑膠公約將於下周及年底舉辦最後2次研商會議，環境部也在討論、規畫擴大購物用塑膠袋對象及分階段期程的草案，預估明年預告，草案內容也會參考全國塑膠公約會議結論。

隨袋徵收部分，賴瑩瑩表示，目前基隆、台中、連江等辦理先期規畫，彰化試辦4大超商及5個工業區、桃園龜山4個里；雙北、台中石港、台南柳營、苗栗銅鑼等9個工業區都已施行。

傳統市場 塑膠袋 早餐店 環境部 薛富盛 限塑

延伸閱讀

只做8個月！環境部長薛富盛不留任 520回學校任教

新環境部長盛傳人選有「4人」 零負評薛富盛留任機會高

中興大學44年舊獸醫大樓不敷使用 斥資近6億原地重建

影／Q1碳費費率未果 薛富盛：以科學為基礎非喊價決定

相關新聞

南高屏等5縣市防高溫 台東焚風大武飆38.2度

氣象署今天針對南高屏等5縣市發布高溫資訊，其中台東縣地區已有焚風發生，截至下午2時許，氣溫以台東縣大武鄉攝氏38.2度最...

避開炎夏維修尖峰 冷氣現在就開「檢查四要點是否正常」

天氣越來越熱，儘管還在四月，但有些地方都出現了超過30度以的高溫，讓人想趕快開空調降溫。不過，就算現在還想先忍一忍高溫，但在尖峰期到來之前，還是可以先開一下冷氣，確保機器功能完整。

大小尺寸差距更小！蘋果iPhone 16 Pro取消128GB還「加量不加價」更期待了

蘋果（Apple）今（2024）年將推出iPhone 16系列手機，在平價版iPhone 16和旗艦版iPhone 16 Pro仍會有所差異。外媒報導，除了鏡頭和iOS 18導入人工智慧功能外，還有儲存空間也總算有所變化了。

熱！台東有焚風今38.2度 氣象署針對5縣市發高溫資訊示警

熱。今台東有焚風，下午1時18分出現38.2度，中央氣象署下午針對台東、高雄、花蓮等5縣市發橙色高溫資訊，恐36度或38...

菸防法上路周年...去年上市14款紙菸 百人行政院外抗議設「告別式靈堂」

菸害防制法去年3月底新上路，至今滿一周年，新法規定全面禁止電子煙，加熱菸需經過健康風險評估後上市，有民眾不滿加熱菸遲遲未...

婦健檢發現罹胰臟癌 醫提醒：注意體脂防「隱性肥胖」

楊姓婦人愛抽菸、吃甜點及油炸食物，體態不胖也無特殊不適，健檢卻發現罹胰臟癌。醫師提醒，肥胖是許多疾病的風險因子，除了體態...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。