傳統市場未納限塑 環部：明年預告擴大塑膠袋管制草案

環境部2002年起實施限塑政策，但塑膠袋限用情況不如預期，尤其是大量使用塑膠袋的早餐店、傳統市場等尚未納入規範範圍，環境部長薛富盛表示已在討論規畫，循環署長賴瑩瑩補充，明年預告擴大購物用塑膠袋對象及分階段期程的草案。

薛富盛今赴立法院衛環委員會就「限塑政策執行成效，及家戶與一般事業廢棄物減量之檢討與策進作為」進行專題報告，並備質詢。

針對減塑成效，薛富盛報告，2002年推動限塑政策、2017年擴大管制，目前管制14類對象。2002年使用200億個，限用後，2022年使用約100億個，減量率約50%。

薛富盛表示，由於民眾消費習慣及市場攤費未納入管制，塑膠袋用量過全國整體50％以上，環團呼籲加強管制對象，環境部去年補助各縣市推動持續半年以上的42個減塑市場，每月每處可減少10％塑膠袋，113年持續辦理並擴大。

民進黨立委林淑芬表示，現在只有連鎖超商等14個納管對象，認為環境部減塑政策應更進一步推動，應檢討擴大限用對象，已限用的應逐步變禁用。此外，擴大使用兩用袋的基礎，應該是擴大垃圾廢隨袋徵收。

國民黨立委邱鎮軍說，公有市場減塑是重點，但在推動過程中，希望不要造成民眾及業者太大反彈。

薛富盛表示，現在已在討論規畫，未來只要開發票的地方都要納入限用對象，而早餐店、傳統市場等地則列在下一波。

賴瑩瑩會後指出，全國塑膠公約將於下周及年底舉辦最後2次研商會議，環境部也在討論、規畫擴大購物用塑膠袋對象及分階段期程的草案，預估明年預告，草案內容也會參考全國塑膠公約會議結論。

隨袋徵收部分，賴瑩瑩表示，目前基隆、台中、連江等辦理先期規畫，彰化試辦4大超商及5個工業區、桃園龜山4個里；雙北、台中石港、台南柳營、苗栗銅鑼等9個工業區都已施行。