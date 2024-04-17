屏基醫院急診量占屏東市近半 拔得重度級急救責任醫院頭籌

屏東基督教醫院急診量占屏東市急診量46.9％，每5位病人有一人是急重症，今年2月獲衛生福利部評定為「重度級急救責任醫院」，在屏北5大地區醫院拔得頭籌；另屏基急診團隊去年起與高雄長庚、高醫、高雄榮總、義大醫院合辦高屏區高級救護技術員實習訓練課程，屏東縣消防人員的高級救護員訓練，不必再跑高雄。

為保障緊急傷患能有即時的適切救護，衛生福利部將「急救責任醫院」分為「重度」、「中度」與「一般」三個層級，層級越高，代表醫院急診、加護病房、內、外、婦、兒各科越有能力診治照護複雜性越高的急重症傷患，尤其是急性腦中風、急性心肌梗塞、重大創傷、高危險妊娠孕產婦及新生兒照護等急重症。

屏基急診部主任王建銘說，去年平均每月急診量達6028人次，占屏東市急診量46.9％，就診病人中檢傷分類屬於危急、需要復甦急救的一、二級病人有19.93％，每5位就有一位是急重症；去年接受溶栓或取栓治療的急性腦中風病人有37人次，6成病人3個月後恢復行走能力，心肌梗塞總人次50人，其中48人在黃金時間90分鐘內接受心導管治療，另針對急性腦中風、急性心肌梗塞及兒科重症設置綠色通道，讓病人能夠快速獲得適切的治療。

他說，3月30日有位高血壓病史的47歲女性，在家突感胸悶、胸痛，在救護車上救護員施以十二導程心電圖監測，將監測結果傳輸至屏東縣特有的LINE「護心守衛即時通報群組」，醫師即時線上判讀，懷疑病人為心肌梗塞，後送至具24小時心導管處置能力的屏基，病人抵達急診時脈搏每分鐘只有44下，血壓下降到69、39毫米汞柱近乎休克，立即啟動綠色通道，將病人送進心導管室進行緊急冠狀動脈介入治療，完成支架置放，成功打通阻塞的兩條血管，住院觀察4天出院返家。

忐忑不安的病人及家屬到了急診室，多少會有舉目無親的無助感，王建銘貼心安排人員穿著「有事找我」的背心，讓病人及家屬在急診室能即時得到協助，護理人員也能更專心於病人醫療照顧，提升效率。屏基在屏北5大地區醫院拔得重度級急救責任醫院頭籌，院長吳榮州說，這是對屏基急重症醫療能力的肯定，督促團隊持續提昇品質，承擔更多緊急醫療救護責任。