女大生皮膚發癢撓不停 夏天不敢穿短褲…竟是結節性癢疹

台南一名20多歲女大生，因全身皮膚布滿大大小小顆粒及斑塊，且整天搔癢難耐，多次嘗試各種外用藥物及治療方式，都無法達到有效控制，夏天來臨甚至不敢穿短袖短褲外出，就怕對社交產生影響，女大生日前輾轉至奇美醫學中心皮膚科就醫，發現是結節性癢疹，經治療後逐漸改善，總算讓女大生重拾自信，生活也恢復正常。

奇美醫學中心皮膚科主治醫師鄭百珊表示，結節性癢疹是一種慢性皮膚疾病，可說是異位性皮膚炎的姐妹病，結節性癢疹好發於女性，雖病人以壯年及中老年人居多，但對年輕人的困擾影響相較明顯，因明顯小紅點顆粒病症，讓人在夏天時不敢穿短褲、短袖等，就怕引人側目。

她提到，結節性癢疹臨床表現會在皮膚上出現許多如米粒、豌豆大小般，且偏硬的顆粒狀結節，有些甚至會融合成一大塊厚厚的板塊，癢疹顆粒從個位數到上百顆都有，伴隨持續超過6周以上嚴重搔癢、摳抓與摩擦，惡性循環的抓癢，易導致病人睡眠與生活品質大受影響。

鄭百珊指出，目前造成結節性癢疹的原因不明，但研究發現恐與第二型免疫反應異常或神經增生與纖維化有關，治療上會依照病人癢疹的嚴重程度，選擇不同的治療方式，不過主要會以外用類固醇藥膏、免疫抑制劑藥膏等治療，部分則會搭配口服藥物、冷凍、光照治療等。

鄭百珊提醒，癢疹雖不致命，但癢起來要人命，嚴重的皮膚搔抓除影響正常生活，也會造成皮膚苔癬化、破皮流血，更可能導致蜂窩性組織炎；因此選擇適合自己的治療方式、與醫師良好溝通，戰勝癢感改善癢疹，才能重新開始嶄新的人生。