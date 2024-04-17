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宜蘭全國第一鮪破紀錄！總價352萬、單價1萬3千創新高

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
今年「全國第一鮪」在宜蘭南方澳，重269公斤，賣出352萬餘元，創歷史新高。記者陳敬丰／攝影
今年「全國第一鮪」在宜蘭南方澳，重269公斤，賣出352萬餘元，創歷史新高。記者陳敬丰／攝影

宜蘭南方澳今年捕到「全國第一鮪」今天拍賣，台北三多屋國際事業有限公司以每公斤1萬3100元、總價352萬3900元標得，單價與總價都寫下全國歷史新高，為今年黑鮪魚季博得好彩頭。宜蘭去年黑鮪魚產值超過2億元，漁會估計今年狀況也不會差。

蘇澳籍漁船「再發666號」4月14日上午在台日漁業協定海域捕獲超過200公斤的黑鮪魚，回港號秤重為269公斤，確認為今年的蘇澳第一鮪，也是全國第一鮪；船長李家豪去年就捕獲320公斤的蘇澳第一鮪，賣出224萬元高價，今年創紀錄連莊。

蘇澳區漁會訂於今天上午拍賣，漁業署長張致盛、宜蘭縣長林姿妙、議長張勝德等人共襄盛舉，漁業署、縣府、議會、漁會等單位共贊助101萬元；由於是「全國第一鮪」，今年前來競標的業者超過10家，抱著志在必得的決心要標下全國第一的好彩頭。

第一鮪從每公斤6500元起標，幾家業者互不相讓，很快就超過去年的每公斤7000元，接著突破萬元大關，越過去年屏東第一鮪每公斤1萬200元的歷史紀錄，最後三多屋喊出「1萬3100元」，主持人林姿妙詢問3次再無人加價，確認今年總價352萬3900元，單價、總價雙雙寫下全國紀錄。

連續4年標下蘇澳第一鮪的三多屋負責人李奕立說，「真的沒有想到」，剛到時看業者不多，原本預想每公斤7000元就能拿下，不料越來越多同行入場，最後喊出了天價，還是很高興得標；第一鮪接著就會運到台北料理、販售，預估幾天內就會賣完，販售價格維持平常市價，以赤身帶點皮油為例，1分6片約300元。

蘇澳漁會總幹事陳春生表示，這幾年黑鮪魚捕獲數量回升，去年抓到4000多條，產值約2億元，今年初估也能抓到3000條以上；進入黑鮪魚季後，會持續推廣，今年也會與雙北合作，到台北、板橋等地舉辦促銷活動，與國人共享新鮮魚貨。

再發666號船長李家豪（左一）連續2年捕獲蘇澳第一鮪，今年更是全國第一鮪。記者陳敬丰／攝影
再發666號船長李家豪（左一）連續2年捕獲蘇澳第一鮪，今年更是全國第一鮪。記者陳敬丰／攝影
三多屋連續4年標下蘇澳第一鮪，負責人李奕立（前排左六）表示，沒想到競爭這麼激烈，本來以為每公斤7000元就能拿下，最後得標還是很高興。記者陳敬丰／攝影
三多屋連續4年標下蘇澳第一鮪，負責人李奕立（前排左六）表示，沒想到競爭這麼激烈，本來以為每公斤7000元就能拿下，最後得標還是很高興。記者陳敬丰／攝影
現場10多家業者都想標到全國第一鮪博彩頭，價格越喊越高，最終定格在每公斤1萬3100元、總價352萬3900元，雙雙破全國紀錄。記者陳敬丰／攝影
現場10多家業者都想標到全國第一鮪博彩頭，價格越喊越高，最終定格在每公斤1萬3100元、總價352萬3900元，雙雙破全國紀錄。記者陳敬丰／攝影
南方澳這幾年黑鮪魚捕獲量回升，去年抓到4000多條，產值約2億元，今年初估也能抓到3000條以上。記者陳敬丰／攝影
南方澳這幾年黑鮪魚捕獲量回升，去年抓到4000多條，產值約2億元，今年初估也能抓到3000條以上。記者陳敬丰／攝影

宜蘭 蘇澳 黑鮪魚

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