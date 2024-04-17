緬甸茶冒充阿里山茶參賽還獲獎 茶農：落實商品標示加強查驗防弊

嘉義縣許姓茶商與李姓妻子，進口緬甸茶冒充阿里山茶參賽騙評審獲獎牟利，昨天遭嘉檢依違反食安法等罪起訴；嘉義縣是阿里山高山茶都，茶農、茶商擔心東南亞廉價茶及大陸茶轉口傾銷，衝擊阿里山茶，影響消費者權益，要求政府落實市售茶葉商品標示，加強進口茶源頭農藥等查驗把關。

阿里山茶業協會理事長林建村說，越南、緬甸產地茶業既然可以進口，就應標示清楚，以免欺騙消費者，政府應依法落實商品標示，產地農會舉辦茶葉比賽只准本地茶葉，杜絕進口茶參賽，現在農會都會抽驗送茶改場檢驗產地，防杜進口茶參賽。

林姓茶農說，大陸茶不准進口，但有茶商轉口到越南買假產地證明，傾銷台灣，這些茶商對台灣市場比較熟悉，轉口洗產地進口大陸及東南亞茶，衝擊阿里山茶，影響消費者權益，部分茶農到越南、緬甸種茶、設茶廠雇工產茶，再傾銷回台。

本地茶農生產成本高，又面臨缺工、氣候變遷，經營很辛苦，希望政府加強進口茶源頭查驗把關，農業部及飲料作物改良場等單位有儀器可進行產地鑑別，農藥殘留檢測等檢驗防範。

嘉義市茶消費地、茶行及茶冷飲店多，市衛生局說，不定期抽驗市售茶葉，要求業者提供產地證明，依食安法落實商品標示，檢驗是否有農藥殘留，並受理民眾檢驗查驗，茶冷飲店抽驗是否符合食品安全衛生規範。