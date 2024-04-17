電力回穩興達燃煤機組仍在燒 立委要環部周五前說清楚

0403花蓮強震造成數部發電機組故障待完成檢修，但4月15日遭逢大潭等發電機組跳機，台電台電為求穩定供電，因此開啟興達電廠第3、4號燃煤備用機組，隔日供電回穩卻持續燃燒，環境部卻毫無作為，多名立委憂心此舉造成嚴重空汙問題，因此提出臨時提案，要求環境部於周五前說明本次跳電相關疏失及策進作為。

立法院衛環委員會今邀請環境部進行專案報告，多名立委關心台電開啟興達電廠以穩定供電，隔日回穩卻持續燃燒，造成環境及空汙問題，但主管機關環境部卻毫無作為。

提案內容指出，4月3日花蓮地震造成數部發電機組故障又逢4月15日大潭等發電機組跳機，台電為求穩定供電，因此開啟興達電廠第3、4號燃煤備用機組，但隔日供電已回穩，台電網站仍顯示該日備轉容量率達13.83％，台電理應依「高雄市環保局空汙防制計畫」規定，停止興達第3、4號發電機組繼續運行，但是16日兩部燃煤發電機組的發電量仍各高達500MW以上，影響空氣品質、環境問題及國人健康。

提案內容表示，有鑒於環境部於事發當日並無發布任何聲明或指正，顯現其於經濟部協同台電處理能源問題時，無法充分發揮監督功能，並落實空汙防制計畫，因此要求環境部在本周五前公開說明本次跳電危機相關的疏失及策進作為，並於2周內提交書面報告給衛環委員會。