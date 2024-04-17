爭取重機、機車路權 交通網紅號召勞動節赴交通部陳抗

國內大型重機數量逐年攀升，不少大型重機團體爭取開放行駛國道。交通網紅「通勤者之歌」5月1日將再次號召各車種前往交通部陳抗，提出3大訴求，包括全面廢止道安99條禁行機車條款、立即歸還大型重機行駛高速公路權利、駕訓制度改革，全面汰除不適任駕駛。

「通勤者之歌」今於臉書表示，在交通部長王國材任期之內，可以看到道路平權的進展緩慢，交通傷亡卻是有增無減。高速公路局拒絕歸還大型重機高速公路的行駛權利、公路局拒絕開放普重機車行駛南迴改，蘇花改試辦進度不斷拖延；道安99條禁行機車條款更是不願廢除。

「通勤者之歌」指出，行人在路口的安全仍不受保障，大型車三天兩頭就發生嚴重事故，自小客車用路人除了承擔生命的風險，也要忍受極為壅塞的道路環境。因此5月1日下午2點至晚間6點將在交通部舉行大規模陳抗活動，歡迎所有人開車來到現場，撕去交通官員長期以來對用路人惡意的標籤化，用路人不分車種都要一條安全回家的路。

「通勤者之歌」表示，此次3大訴求包括，廢除道路交通安全規則第99條機車應行駛外車道等規定；開放大型重機行駛高速公路權利；落實駕訓制度改革，全面汰除不適任駕駛。