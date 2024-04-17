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曾文水庫、南化水庫蓄水量下探 盼梅雨季來補水

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
曾文水庫目前蓄水量約3成4左右，期待5月梅雨季報到能挹注水情。照片／南水分署提供
曾文水庫目前蓄水量約3成4左右，期待5月梅雨季報到能挹注水情。照片／南水分署提供

南部持續炎熱高溫，老天不下雨水庫蓄水量持續下探，曾文水庫蓄水率不到3成5，供應民生用水為主的南化水庫則跌破3成，供水問題引發關注，經濟部水利署南區水資源分署表示，目前水情正常，期待梅雨季到來挹注，目前持續監看水情因應，並呼籲民眾節約用水。

根據南水分署監測資料顯示，目前曾文水庫有效蓄水量1億7363萬噸，蓄水率34.4%，與烏山頭水庫合計蓄水量2億4433萬噸；南化水庫有效蓄水量2664.9萬噸，蓄水率29.8%。

南水分署指出，曾文-烏山頭水庫系統正常穩定，其中嘉南灌區第一期稻作正值用水量較低的本田期間，預計4月底至5月初進入用水量較高之抽穗期，南水分署今年以來已經在水庫集水區上游進行6次人工增雨，期待5月進入梅雨季後，梅雨能及時報到，對水情有正面助益。

至於南化水庫部分，由於越域引水主要來自旗山溪水源，因旗山溪川目前流水偏低，加上下游仍有相關灌區需水，將機動監控水量變化，以曾文-烏山頭系統全力出水，並透過高雄地區餘裕水量跨區支援，持續以南化水庫最小化出水為原則。

由於南化水庫蓄水率跌破3成，水位下降湖中小島陸續「探頭」，壩頂取水用管線延展度不足，暫時卸除與庫區的接頭，以免高低落差太大扯斷損害，也成觀測水情指標之一。

供應台南民生用水的南化水庫蓄水率跌破3成，水位下降有小島陸續「探頭」。記者莊曜聰／攝影
供應台南民生用水的南化水庫蓄水率跌破3成，水位下降有小島陸續「探頭」。記者莊曜聰／攝影

南化水庫 曾文水庫 梅雨 水資源

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