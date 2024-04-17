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桃園新北萬戶停電 如何穩定供電？陳建仁：搶救花蓮地震台電故障機組

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
行政院長陳建仁（左二）今上午赴刑事局主持「查緝大麻毒品暨發掘施用黑數」記者會。記者李奕昕／攝影
行政院長陳建仁（左二）今上午赴刑事局主持「查緝大麻毒品暨發掘施用黑數」記者會。記者李奕昕／攝影

台電4部發電機組前天跳機，北台灣差點大停電，昨桃園市多區停電，影響上萬戶，如何確保供電穩定？行政院長陳建仁說，花蓮地震影響台電機組，感謝台電搶救，經盤點不需要擔心供電。

陳建仁今上午赴刑事局主持「查緝大麻毒品暨發掘施用黑數」記者會，媒體詢問供電是否有疑慮？他說，桃園停電主要是電纜發生故障關係，感謝台電最短時間修復，午夜已恢復供電。

他說，最近因403花蓮地震，台電有些機組受影響，在很緊急情況下，感謝台電不斷搶救故障的機組，大潭8號機已恢復正常運作，和平機組已完全修復，視餘震狀況，逐漸恢復供應；經昨天盤點，供電不需要擔心，會完全恢復正常供電，使民生、工業用電無虞，請大家放心。

停電 台電 陳建仁

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