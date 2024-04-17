供電驚心動魄 興達燃煤機組火力全開？環境部長回應了

415歷經兩年多來最接近全國大停電的一刻，現在傳出當晚興達電廠四燃煤機組「火力全開」。對此，環境部長薛富盛今（17）日表示，尊重經濟部的電力運作調度，環境部有密切觀察空氣品質變化。但，薛富盛也說，他不認為核能是世界趨勢，其他繼續使用核能的國家其國情和台灣並不一樣，他們幅員廣大可以處理核廢料。

周一台電供電因機組連續跳脫一度危及穩定，差點啟動停限電計畫，後來包括台積電（2330）等民間企業緊急支援，才驚險拉回。昨晚再有桃園三個行政區相繼傳出台電設備故障跳電，影響上萬戶用電需求。國民黨籍立委王育敏今指出，415限電當天興達電廠燃煤機組「火力全開」，但環境部作為空品管理機關、減碳單位，知道經濟部在做這件事嗎？

王育敏表示，環境部應該要把職權拿出來，要對經濟部加以限制，王育敏並問薛富盛，興達電廠四燃煤機組「火力全開」，請問有罰則嗎？要罰嗎？以後興達電廠要常常火力全開供電了嗎？

立法院社環委員會今天邀請環境部、經濟部、行政院國家永續發展委員會就「限塑政策執行成效，及家戶與一般事業廢棄物減量之檢討與策進作為」進行專題報告，並備質詢，立委們關心415限電和416跳電情形。

同時，立委們也關心環境部長薛富盛對於中研院前院長李遠哲昨日表示，距離2030年減碳目標，人類僅剩六年可因應環境變遷，但政府講的話很多都在騙人，2050年要達到「淨零」碳排目標，這是不可能的看法。對此，薛富盛答詢表示，「我尊重任何人的言論自由」。

王育敏表示，錯誤政策比貪污更可怕，近日接連限電又跳電，政府不能再騙了，必須腳踏實地檢討能源政策，為什麼堅持核電不能使用？這根本是將帥無能累死三軍，台電每天都在「調頭寸」，不使用核電是違反世界潮流，若能源政策不調整，換十個部長也是一樣。