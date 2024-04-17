酒癮可治療！酒精致癌又憂鬱 酒防中心協助轉介治療
根據統計我國有害性酒精使用盛行率為5.87%，推估有將近100萬國人有飲酒問題；酒精不只可能造成口腔癌、喉癌、食道癌、肝癌、大腸直腸癌和女性乳癌等7種癌症，也會讓罹患重度憂鬱症的可能提高近4倍。衛福部去年底成立「台灣戒酒暨酒癮防治中心」，目前累積服務400多人次，轉介就醫人數達82人，同時也提供酒癮治療補助每年最高4萬元。
「酒癮是可以治療的」衛福部心理健康司長陳亮妤說，根據衛福部過往計畫成果顯示，接受治療後有，將近9成的個案飲酒頻率或飲酒量下降；只要停酒，憂鬱及焦慮等情緒困擾即會獲得緩解。另，根據國際癌症研究機構（IARC）檢視超過90篇研究資料指出，停酒4周以上，即可有效降低口腔癌、喉癌、食道癌、大腸直腸癌及女性乳癌的罹癌風險。
衛福部在去年11月底委託馬偕醫院「台灣戒酒暨酒癮防治中心」，並設置有免付費諮詢專線0800-255959（愛我無酒無酒），專線服務時間（周一至周六，上午9時至下午5時）多加利用，中心將有專人提供專業諮詢、飲酒問題篩檢，及協助醫療資源轉介。
心健司科長許育華指出，服務人數截至2月底為284人、累積服務超過400人次，並協助需要酒癮治療個個案到鄰近醫療院所，接受門診診察、家庭治療、藥物、心理治療等；同時也可以使用每年每人最高4萬元的補助。她也說，酒癮補助的預算從去年開始擴大，原本為1700萬元，觀察到需求人數有上升，目前已經提升到4000萬元。
衛福部透過各縣市衛生局指定酒癮治療機構共138家（機構查詢：https://dep.mohw.gov.tw/DOMHAOH/lp-4382-107.html），民眾若有飲酒問題，應盡速尋求精神科或成癮科醫師診治，並積極配合治療，以重拾幸福生活契機。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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