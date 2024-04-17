快訊

高虹安涉貪又爆「滅證」？前辦公室主任證：她要求銷毀手機、刪電腦紀錄

徐巧芯老公被爆「特權免兵役」？劉彥澧伸出右小腿要溫朗東道歉

看球賽遭「界外球擊中頭部」女團成員昏倒急送醫

酒癮可治療！酒精致癌又憂鬱 酒防中心協助轉介治療

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部去年舉辦台灣戒酒暨酒癮防治中心成立揭牌儀式。本報資料照片
衛福部去年舉辦台灣戒酒暨酒癮防治中心成立揭牌儀式。本報資料照片

根據統計我國有害性酒精使用盛行率為5.87%，推估有將近100萬國人有飲酒問題；酒精不只可能造成口腔癌、喉癌、食道癌、肝癌、大腸直腸癌和女性乳癌等7種癌症，也會讓罹患重度憂鬱症的可能提高近4倍。衛福部去年底成立「台灣戒酒暨酒癮防治中心」，目前累積服務400多人次，轉介就醫人數達82人，同時也提供酒癮治療補助每年最高4萬元。

「酒癮是可以治療的」衛福部心理健康司長陳亮妤說，根據衛福部過往計畫成果顯示，接受治療後有，將近9成的個案飲酒頻率或飲酒量下降；只要停酒，憂鬱及焦慮等情緒困擾即會獲得緩解。另，根據國際癌症研究機構（IARC）檢視超過90篇研究資料指出，停酒4周以上，即可有效降低口腔癌、喉癌、食道癌、大腸直腸癌及女性乳癌的罹癌風險。

衛福部在去年11月底委託馬偕醫院「台灣戒酒暨酒癮防治中心」，並設置有免付費諮詢專線0800-255959（愛我無酒無酒），專線服務時間（周一至周六，上午9時至下午5時）多加利用，中心將有專人提供專業諮詢、飲酒問題篩檢，及協助醫療資源轉介。

心健司科長許育華指出，服務人數截至2月底為284人、累積服務超過400人次，並協助需要酒癮治療個個案到鄰近醫療院所，接受門診診察、家庭治療、藥物、心理治療等；同時也可以使用每年每人最高4萬元的補助。她也說，酒癮補助的預算從去年開始擴大，原本為1700萬元，觀察到需求人數有上升，目前已經提升到4000萬元。

衛福部透過各縣市衛生局指定酒癮治療機構共138家（機構查詢：https://dep.mohw.gov.tw/DOMHAOH/lp-4382-107.html），民眾若有飲酒問題，應盡速尋求精神科或成癮科醫師診治，並積極配合治療，以重拾幸福生活契機。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

憂鬱症 癌症 衛福部 酒精

延伸閱讀

胃怕撐、心怕鹹...8大器官怕什麼？喜歡哪些食物？一圖看身體器官照顧指南，教你吃出健康

疑「糖蛇實驗」爆火星！私中實驗蓋酒精釀禍 13歲少女二級燙傷

果糖和酒精哪個危險？醫師點出「最油碳水化合物」布下的3大甜蜜陷阱

日本進口秋刀魚乾檢出一級致癌物 食藥署：超標近40倍

相關新聞

石門水庫蓄水剩四分之一續探底 竹科啟動每天自主節水6%

桃園市石門水庫水情持續吃緊，水庫水位及蓄水量日來雙雙跌破220公尺及5000萬噸，仍持續探底，蓄水率逼近2成保衛戰，比2...

台中和牛店爆食材過期 今傳進進銷存資料…衛生局：待譯文核對

台中市頂級燒肉名店「和牛EMPEROR」離職員工「吹哨」爆業者使用多項過期食材，衛生局食安處查獲12項食材認定「使用中」...

石門水庫水情吃緊、盼五月梅雨緩解 張善政：否則要有最壞打算

石門水庫水位持續下探，今天蓄水量4976萬立方公尺、蓄水率24.2%，水情已接近2021年桃園大旱同期狀況，雖然經濟部水...

全台水情拉警報！今入夜鋒面到 氣象署：水庫解渴要靠5、6月梅雨

全台水情拉警報，除了石門水庫，多個中南部水庫水量下降中。中央氣象署預報員張竣堯今天指出，今晚鋒面接近，中部以北有雷陣雨或...

3諾羅患者曾到藏壽司用餐 全台分店大稽查結果出爐

國內上周腹瀉門急診就診累計13萬9848人次，三大疑似食物中毒事件，均驗出零星出諾羅病毒，醫師指出，在人口密集處，可能透...

統神沒收入、YouTube頻道慘遭YT官方神罰移除！1嚴厲規則網友驚訝：真的說掰掰了

知名實況主統神（張嘉航）因談論黃子佼性醜聞事件「沒那麼嚴重」，加上在直播時表示「想X未成年」，被12個廠商封殺，他坦承現在「沒有收入」並公開道歉。現在有網友發現，他的YouTube頻道「統晨大戲院」從隱藏狀態變成「違反規則而遭到移除」，讓網友狂酸「笑死，再玩啊。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。