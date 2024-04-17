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全台水情拉警報！今入夜鋒面到 氣象署：水庫解渴要靠5、6月梅雨

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
氣象署指出，今晚起鋒面接近，入夜中部以北地區降雨機率逐漸提高。本報資料照片
氣象署指出，今晚起鋒面接近，入夜中部以北地區降雨機率逐漸提高。本報資料照片

全台水情拉警報，除了石門水庫，多個中南部水庫水量下降中。中央氣象署預報員張竣堯今天指出，今晚鋒面接近，中部以北有雷陣雨或較大雨勢，到4月底前仍有一波波降雨機率，但如果水庫要解渴，要等5、6月梅雨季。

氣象署說，今晚起鋒面再接近，金門、馬祖轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，入夜中部以北地區降雨機率逐漸提高。

氣象署指出，明天凌晨起台灣附近環境轉不穩定，容易有對流雲系發展，北部及東半部有局部陣雨或雷雨，中部有零星陣雨或雷雨，南部地區雲量增多，午後山區易有局部雷陣雨。當對流雲系發展旺盛，易伴隨短延時強降雨、雷擊、強陣風等較劇烈天氣。

張竣堯指出，4月底前算春雨，目前在中國華中、華南陸續有鋒面形成，水氣旺盛，如果接近 或通過，就有下雨機率。目前看來到4月底會有水氣，但春雨的雨量不如5、6月梅雨，要解水庫之渴仍要靠梅雨，鋒面加上西風氣流，雨勢較大。 

張竣堯指出，今晚到明晨鋒面接近、通過，中部以北有雷陣雨或較大雨勢，約從入夜下到明天上半天，預估雨量約20到30毫米。周五北部、東北部有局部短暫陣雨，其他山區午後短陣雨。

他表示，下周二(23日)再一波鋒面，但會不會接近、通過，目前觀察中。水氣會增多，北部、東北部及中部山區可能會下雨。這波鋒面24到26日會在台灣附近，如果下雨天數較長，雨區擴大，除了北部、東半部，還有中南部山區。

張竣堯指出，目前長期預報今年5、6月梅雨季，雨量正常偏少。

梅雨 氣象署 石門水庫 缺水 雨量

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