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桃園重現百年大旱？ 農民：5月底抽穗前需大灌溉
全國、桃園市機耕協會理事長陳燕卿指出，今年如果再出現2021年「百年大旱」的情形，政府要求農民休耕是無奈的事，也只能配合，不過桃園80%以上都是專業代耕，2021年對已經耕作的一期稻，政府休耕補助每公頃約14萬元，這當中又有只對地主，專業代耕領不到和生計的問題。
陳燕卿說，如果從2月底插秧算起，現在正值「曬田」期間，也就是整田、插秧後到停止灌溉，要把田曬裂的階段，大約40至50天，水利單位暫時沒有供水壓力，但是一樣插秧算起，80、90天後稻作進入抽穗期前，就需要大量灌溉，預估到了5月底稻田就要再一次大灌溉 。農水署先前已經做部分用水管制，夜間就關掉灌溉水，白天視實際情況調節供水。
陳燕卿表示，今年因為年初碰上總統大選，加上前面實施分區輸有些農民因為不能耕作而有怨言，選舉時政治因素介入後，今年沒有稻區輪作，3個輪灌區都能耕作，加上一期稻作原本休耕就少，因此今年一期稻作面積大增，就算航空城開發計畫徵收數千公頃農地，桃園3個灌區一期稻合計應該還是有近萬公頃，如果出現2021百年大旱的情形，政府要休耕勢必要花不少經費補助已經耕的農民。
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