快訊

高虹安涉貪又爆「滅證」？前辦公室主任證：她要求銷毀手機、刪電腦紀錄

徐巧芯老公被爆「特權免兵役」？劉彥澧伸出右小腿要溫朗東道歉

看球賽遭「界外球擊中頭部」女團成員昏倒急送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

地震告警系統3年達7次誤發、漏報 立委建議修正發布標準

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
4月3日花蓮發生規模7.2地震，各地災情嚴重，其中有12縣市達國家級警報預警標準，卻有7縣市卻未收到警報。本報資料照片
4月3日花蓮發生規模7.2地震，各地災情嚴重，其中有12縣市達國家級警報預警標準，卻有7縣市卻未收到警報。本報資料照片

4月3日花蓮發生規模7.2地震，各地災情嚴重，其中有12縣市達國家級警報預警標準，卻有7縣市卻未收到警報，引發民怨。今有立委質詢指出，地震國家級警報從2021年至今已發生7次誤發事件，建議修正發布標準，改為規模6.5以上、震度3級以上區域即發布國家級警報。

政府2016年起投入不少經費推動「災防告警廣播訊息系統（Public Warning System，PWS）」，當中央氣象署偵測到台灣及其周圍海域發生規模5以上的地震，且預估至少一縣市政府所在地震度達5級以上，即會針對震度4級以上地區發布告警訊息。

而此次4月3日花蓮地震，卻有多達7個縣市應發布未發布告警，中央氣象署解釋，主因預估規模與實際測得規模有落差，造成部分縣市的預估震度未達4級，因而未發送警報。

民進黨立委李昆澤今於立法院交通委員會質詢表示，台灣地震頻繁，過去卻有不少國家級警報誤發或漏發情況，從2021年至今已發生7次誤發事件，包括2021年2月7日同一次地震宜蘭發布多次告警、2022年1月3日4級地震應發布未發布、2022年3月19日震度2級卻發布告警、2022年9月18日東部震度大，卻像西部縣市發動。

另外，去年9月18日震度2級卻發布告警、9月25日台東2級地震卻對台南發布告警、今年4月3日共7縣市應發布未發布。

李昆澤指出，去年共發布13次災防告警細胞廣播，今年截至目前已發布26次，而今年4月台灣已發生940起地震，其中191個顯著有感地震、749個小區域地震。他表示，現行發布標準數值為25gal，應評估修正發布機制，像是規模6以上地震的餘震較多、也震比較久，建議改為規模6.5以上、震度3級以上區域即發布國家級警報。

氣象署長程家平表示，會與學者專家後續再討論精進措施，針對修正發布標準，過去也與地方災防機關討論過，也希望對這件事情會有較明確結論。

國家級警報 地震 氣象署 災防告警

延伸閱讀

供電拉警報 陳建仁：經盤點未來民生、工業均用電無虞

403大地震湧入上千件陳情案 新北紅、黃單危建持續增加

凌晨2時59分花蓮外海規模5.0淺層地震 最大震度4級

403花蓮地震搶修重建 勞動部：適用天災事變特殊加班

相關新聞

石門水庫蓄水剩四分之一續探底 竹科啟動每天自主節水6%

桃園市石門水庫水情持續吃緊，水庫水位及蓄水量日來雙雙跌破220公尺及5000萬噸，仍持續探底，蓄水率逼近2成保衛戰，比2...

台中和牛店爆食材過期 今傳進進銷存資料…衛生局：待譯文核對

台中市頂級燒肉名店「和牛EMPEROR」離職員工「吹哨」爆業者使用多項過期食材，衛生局食安處查獲12項食材認定「使用中」...

石門水庫水情吃緊、盼五月梅雨緩解 張善政：否則要有最壞打算

石門水庫水位持續下探，今天蓄水量4976萬立方公尺、蓄水率24.2%，水情已接近2021年桃園大旱同期狀況，雖然經濟部水...

全台水情拉警報！今入夜鋒面到 氣象署：水庫解渴要靠5、6月梅雨

全台水情拉警報，除了石門水庫，多個中南部水庫水量下降中。中央氣象署預報員張竣堯今天指出，今晚鋒面接近，中部以北有雷陣雨或...

3諾羅患者曾到藏壽司用餐 全台分店大稽查結果出爐

國內上周腹瀉門急診就診累計13萬9848人次，三大疑似食物中毒事件，均驗出零星出諾羅病毒，醫師指出，在人口密集處，可能透...

統神沒收入、YouTube頻道慘遭YT官方神罰移除！1嚴厲規則網友驚訝：真的說掰掰了

知名實況主統神（張嘉航）因談論黃子佼性醜聞事件「沒那麼嚴重」，加上在直播時表示「想X未成年」，被12個廠商封殺，他坦承現在「沒有收入」並公開道歉。現在有網友發現，他的YouTube頻道「統晨大戲院」從隱藏狀態變成「違反規則而遭到移除」，讓網友狂酸「笑死，再玩啊。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。