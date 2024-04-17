地震告警系統3年達7次誤發、漏報 立委建議修正發布標準

4月3日花蓮發生規模7.2地震，各地災情嚴重，其中有12縣市達國家級警報預警標準，卻有7縣市卻未收到警報，引發民怨。今有立委質詢指出，地震國家級警報從2021年至今已發生7次誤發事件，建議修正發布標準，改為規模6.5以上、震度3級以上區域即發布國家級警報。

政府2016年起投入不少經費推動「災防告警廣播訊息系統（Public Warning System，PWS）」，當中央氣象署偵測到台灣及其周圍海域發生規模5以上的地震，且預估至少一縣市政府所在地震度達5級以上，即會針對震度4級以上地區發布告警訊息。

而此次4月3日花蓮地震，卻有多達7個縣市應發布未發布告警，中央氣象署解釋，主因預估規模與實際測得規模有落差，造成部分縣市的預估震度未達4級，因而未發送警報。

民進黨立委李昆澤今於立法院交通委員會質詢表示，台灣地震頻繁，過去卻有不少國家級警報誤發或漏發情況，從2021年至今已發生7次誤發事件，包括2021年2月7日同一次地震宜蘭發布多次告警、2022年1月3日4級地震應發布未發布、2022年3月19日震度2級卻發布告警、2022年9月18日東部震度大，卻像西部縣市發動。

另外，去年9月18日震度2級卻發布告警、9月25日台東2級地震卻對台南發布告警、今年4月3日共7縣市應發布未發布。

李昆澤指出，去年共發布13次災防告警細胞廣播，今年截至目前已發布26次，而今年4月台灣已發生940起地震，其中191個顯著有感地震、749個小區域地震。他表示，現行發布標準數值為25gal，應評估修正發布機制，像是規模6以上地震的餘震較多、也震比較久，建議改為規模6.5以上、震度3級以上區域即發布國家級警報。

氣象署長程家平表示，會與學者專家後續再討論精進措施，針對修正發布標準，過去也與地方災防機關討論過，也希望對這件事情會有較明確結論。