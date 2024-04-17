國道林內段車道讓蝶道 省道墾丁南灣段下月「複製」架網護蝶

紫斑蝶在台灣最南端的墾丁國家公園過去僅零星現蹤，近年發現大量紫斑蝶在春天飛越馬路時遭車輛碰撞傷亡，去年6月屏200縣道出火段甚至出現每天萬蝶橫越大量，對外界期盼官方有積極護蝶作為；墾管處參考高公局國道林內段「車道讓蝶道」概念，下月將在台26南灣段馬鞍山熱點路段架網護蝶過馬路，如果成功，將成為繼賞鷹、護蟹後的另個生態保育亮點。

台灣南部度冬蝶谷主要在嘉義以南至屏東北部的低海拔山區，高雄茂林區和屏東春日鄉有多個知名的「紫蝶幽谷」，墾丁國家公園近年發現春季飛越馬路遭「路殺」現象逐年增加，去年6月屏200縣道出火段甚至出現每天萬蝶橫越大量，民間救援團體不捨蝶屍遍地，號召志工在路旁手持降速護蝶標語，也籲請官方能有積極護蝶作為。

紫斑蝶在墾丁為何近年數量快速增加，墾管處委託紫斑蝶學者詹家龍調查2年，發現墾丁有5處熱點，優勢紫斑蝶種為小紫斑蝶，占了八成，主要食草是盤龍草，各地5、6都出現大規模紫斑蝶遷徙現象， 曾觀察到每分鐘400隻通過台26線南灣段的壯觀生態景象，也記錄到逾百隻被撞死慘狀，建議循國道林內段「車道讓蝶道」模式架高網護蝶。

詹家龍調說，紫斑蝶群春天北返之路，為降低飛越國道時的死亡，高工局2007年起於北返高峰期，在國道3雲林林內鄉路段實施「車道讓蝶道」保育措施，致死率由設施前的3至4%，降至0.2至0.3%，為人津津樂道；台26線南灣段旁核3廠內的馬鞍山，有小紫斑蝶的食草盤龍木，5、6月大量遷徙時飛越馬路，面臨車撞危機。

墾管處說，小紫斑蝶飛行速度約每小時20公里，遷徙高峰期若實施「封路護蝶」影響大，下月起將在台26南灣段馬鞍山熱點路段實驗單側架網護蝶，網高4.5公尺，道路長度約100公尺，並協調公路局設降速警示牌，這個創舉也是實驗性，如果成功，將複製到屏200縣道出火段，具教育意義，進而成為繼滿州賞鷹、墾丁護蟹後的另個生態保育亮點。