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國道林內段車道讓蝶道 省道墾丁南灣段下月「複製」架網護蝶

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
紫斑蝶學者詹家龍調查發現墾丁國家公園內有5處棲地熱點，優勢紫斑蝶種為小紫斑蝶，占了八成，主要食草是盤龍草。記者潘欣中／翻攝
紫斑蝶學者詹家龍調查發現墾丁國家公園內有5處棲地熱點，優勢紫斑蝶種為小紫斑蝶，占了八成，主要食草是盤龍草。記者潘欣中／翻攝

紫斑蝶在台灣最南端的墾丁國家公園過去僅零星現蹤，近年發現大量紫斑蝶在春天飛越馬路時遭車輛碰撞傷亡，去年6月屏200縣道出火段甚至出現每天萬蝶橫越大量，對外界期盼官方有積極護蝶作為；墾管處參考高公局國道林內段「車道讓蝶道」概念，下月將在台26南灣段馬鞍山熱點路段架網護蝶過馬路，如果成功，將成為繼賞鷹、護蟹後的另個生態保育亮點。　

台灣南部度冬蝶谷主要在嘉義以南至屏東北部的低海拔山區，高雄茂林區和屏東春日鄉有多個知名的「紫蝶幽谷」，墾丁國家公園近年發現春季飛越馬路遭「路殺」現象逐年增加，去年6月屏200縣道出火段甚至出現每天萬蝶橫越大量，民間救援團體不捨蝶屍遍地，號召志工在路旁手持降速護蝶標語，也籲請官方能有積極護蝶作為。

紫斑蝶在墾丁為何近年數量快速增加，墾管處委託紫斑蝶學者詹家龍調查2年，發現墾丁有5處熱點，優勢紫斑蝶種為小紫斑蝶，占了八成，主要食草是盤龍草，各地5、6都出現大規模紫斑蝶遷徙現象， 曾觀察到每分鐘400隻通過台26線南灣段的壯觀生態景象，也記錄到逾百隻被撞死慘狀，建議循國道林內段「車道讓蝶道」模式架高網護蝶。

詹家龍調說，紫斑蝶群春天北返之路，為降低飛越國道時的死亡，高工局2007年起於北返高峰期，在國道3雲林林內鄉路段實施「車道讓蝶道」保育措施，致死率由設施前的3至4%，降至0.2至0.3%，為人津津樂道；台26線南灣段旁核3廠內的馬鞍山，有小紫斑蝶的食草盤龍木，5、6月大量遷徙時飛越馬路，面臨車撞危機。

墾管處說，小紫斑蝶飛行速度約每小時20公里，遷徙高峰期若實施「封路護蝶」影響大，下月起將在台26南灣段馬鞍山熱點路段實驗單側架網護蝶，網高4.5公尺，道路長度約100公尺，並協調公路局設降速警示牌，這個創舉也是實驗性，如果成功，將複製到屏200縣道出火段，具教育意義，進而成為繼滿州賞鷹、墾丁護蟹後的另個生態保育亮點。　

墾丁國家公園近年發現大量紫斑蝶在春天飛越馬路時遭車輛碰撞傷亡，墾管處參考高公局國道林內段「車道讓蝶道」概念，下月將在台26南灣段馬鞍山熱點路段架網護蝶過馬路。記者潘欣中／攝影
墾丁國家公園近年發現大量紫斑蝶在春天飛越馬路時遭車輛碰撞傷亡，墾管處參考高公局國道林內段「車道讓蝶道」概念，下月將在台26南灣段馬鞍山熱點路段架網護蝶過馬路。記者潘欣中／攝影

國道 墾丁 生態保育 紫斑蝶 車道

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