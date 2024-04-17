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石門水庫水情吃緊、盼五月梅雨緩解 張善政：否則要有最壞打算

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
面對石門水庫水位持續下探，桃園市長張善政指示市府相關局處作好抗旱準備。記者陳俊智／攝影
面對石門水庫水位持續下探，桃園市長張善政指示市府相關局處作好抗旱準備。記者陳俊智／攝影

石門水庫水位持續下探，今天蓄水量4976萬立方公尺、蓄水率24.2%，水情已接近2021年桃園大旱同期狀況，雖然經濟部水利署水情燈號維持綠燈，但桃園市長張善政今天在市政會議表示期待5月底梅雨緩解，但算盤不能打得這麼理想，要求相關局處做好抗旱準備。

桃園市大園區、新屋區、楊梅區和觀音區是台灣北部水稻重要產地，通常只有在插秧的「整田期」與稻作成長的「抽穗期」用水需求大，秧苗紮根成長的「本田期」較無用水需求；桃園的一期稻目前已進入本田期，預計5月進入抽穗期，但水情持續不樂觀，張善政也說「可能要有最壞打算」。

張善政表示，桃園幾年前經歷過百年大旱，百年大旱那一年的下雨狀況比今年更差，但為何石門水庫蓄水比當年少，原因是當年有實施休耕，但今年沒有休耕，經過估算，今年一期稻的抽穗期大概接近5月底，如果5月底梅雨來了，稻作用水或許靠雨水就能滿足，但如果沒梅雨沒來、石門水庫水情持續沒有改善，對所有的農民來講，可能要做最壞打算。

桃園市水務局推動放流水再利用，目前楊梅水資源中心正在試辦再生水供灌，除了去年種出來的稻子經食品檢驗均符合標準，無食安疑慮，再生水的氨氣、氮氣較濃，也可作為氮肥，減少肥料使用，計畫推廣。

市政會議上，張善政也提到石門水庫過去負責供給新北市板新地區用水，目前該區已靠翡翠水庫支應，雖然期待5月梅雨舒緩水情，但如意算盤不能打得這麼理想，「畢竟現在氣候變遷、氣候異常非常嚴重，所以今年梅雨是不是能夠像幾年前百年大旱那年一樣能夠紓解，我們不敢打包票」，現在開始就要節約用水，例如洗車、洗大樓外牆等大量用水情形，應該盡量減少。

關於抗旱，張善政也責成經濟發展局、水務局等相關局處做好準備，除了盤點近3百口抗旱水井情況，也要掌握8個水資源中心一天可產多少再生水供工業使用，其他諸如水車、水塔的設備也要準備好，一旦開始限水，這些東西都要派上用場。

面對石門水庫水位持續下探，桃園市長張善政指示市府相關局處作好抗旱準備。記者陳俊智／攝影
面對石門水庫水位持續下探，桃園市長張善政指示市府相關局處作好抗旱準備。記者陳俊智／攝影

張善政 抗旱 梅雨 石門水庫

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