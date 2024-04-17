水庫跌破新低點 竹科搶水大戰再起？

桃園石門水庫蓄水率跌破3成，就連寶山、寶二水庫都逼近2021年全台旱災後新低點，水情再次拉警報，讓竹科陷入缺水恐慌，雖上月水利署已預先啟動備援水井及伏流水供應，但若情況持續，竹科恐再次上演搶水大戰，科技大廠已做好應戰準備。

目前供應竹科主要用水的寶二水庫，蓄水量已降至3成2，比一個月前少了1成，而鄰近的寶山水庫更是跌至2成2，有效蓄水量僅剩110萬立方公尺，與寶二水庫蓄水量相加仍不到1200萬立方公尺，但竹科每天用水需求就需要15萬噸至18萬噸，還不計入整個新竹的其他工業、民生及農業用水需求。

因2021年旱災險危及生產，讓竹科嚇破膽，各家企業之後便陸續建立自己的買水管道，還有科技大廠全面更新水回收系統，讓製程用水重新回收再利用，水利署也承諾若未來有用水缺口，會協調向其他縣市購水，價格比照原價收費，以穩定產業不受影響。

水利署北區水資源分署表示，水源調度將以北部地區通盤考量，因應未來水情變化，北區水資源分署已啟用2021年百年大旱相關措施，如自石門及永和山水庫支援水量、啟動37口備援與抗旱水井、油羅溪伏流水等設施，同時已請竹科節水6%及農田節水供灌等措施，現各項供水含竹科均正常。

據水利署數據顯示，桃竹幹管現支援新竹水量以6萬噸管控，且視水情變化隨時調整，另外37口備援及抗旱水井每天約供水3.1萬噸。

北區水資源分署表示，石門水庫至新竹聯通管工程計畫及新竹海水淡化廠工程計畫均已奉行政院核定，且現已分別施工及上網招標中，預計2028年可完成，未來新竹地區新增及備援水源量均可提高，包括石門水庫至新竹聯通可供應能力可達每天30萬噸水，新竹海水淡化廠產水能力，也有每天10萬噸水量。

竹科管理局表示，為及早因應防旱，竹科管理局已配合水利署北區水資源分署成立旱災應變小組，並適時召開會議，與廠商研擬應變方案，目前園區廠商配合中央指示以自主節水6%為目標辦理節水作業，若進入後續階段限水措施，工業用戶將依中央指示節水目標辦理用水減量。

竹科管理局指出，已與廠商討論水車整備及蓄水池備用，新竹與生醫園區蓄水能力總量約18萬噸，竹科管理局將持續關注水情變化，滾動檢討應變措施，機動召開相關應變協商會議，盡力協助園區廠商度過枯水期。

竹科公會秘書長張致遠表示，園區公會內有水電氣供應委員會，由主要設施的工程師組成，每年到了旱期時，就會先從節水、改善水循環使用著手，以及與政府溝通供水方案，若旱災嚴重，才會啟動買水措施。

根據過往經驗，竹科廠商買水通常需要聯繫運水車業者，委託水車業者向中南部或台北等其他縣市水情相對穩定的自來水廠買水，再直接載到竹科廠區使用，或是各縣市釋出的地下水資源，甚至建築工地開挖地下室抽取的地下水都不會放過。