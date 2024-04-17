賈新興：明起三波鋒面！23日西南風＋鋒面 全台防雷陣雨

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，未來10天，有三波鋒面，尤其23日起第二波鋒面，西南風加上鋒面，天氣不穩定，需留意局部較大雷陣雨及強陣風發生的機率。

賈新興指出，明天第一波鋒面；23日起第二波鋒面，西南風明顯且23日至24日受鋒面影響，天氣很不穩定；26日有第三波鋒面影響。鋒面影響期間留意局部較大雷陣雨及強陣風發生的機率，其他時間大多以午後降雨的型態為主。

明天受鋒面影響，台南以北有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，午後宜花東有局部短暫雨，因為下雨溫度會下降。周五（19日）高雄以北及宜花東午後有零星短暫雨。

賈新興指出，周六及下周日（20日至21日）各地天氣穩定晴朗，午後北部山區、南投及宜花有零星短暫雨。22日午後南投以北及宜花東有零星短暫雨。

下周二（23日）至下周三（24日）受鋒面影響，高雄以北及宜花有陣雨或雷雨，恆春半島及台東亦有局部短暫雨。賈新興說，要留意23日深夜至24日，台南以北有局部較大雷雨及強陣風發生的機率。

賈新興指出，25日清晨台南以南仍有零星短暫雨，午後西半部有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫雨。26日再受鋒面影響，台南以北及宜花有局部雨，午後西半部有陣雨或雷雨，宜花東易有局部短暫雨，西半部並有局部較大雷陣雨及強風發生的機率。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。