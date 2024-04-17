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霧鎖金門！海空對外交通喊卡 近千人受影響
霧鎖金門！金門一早濃霧籠罩，海空交通都大受影響，台金航線班機截至9點多取消4架次，昨日取消9架次航班，近千人行程受影響；小三通也從7點40分起暫停航駛。
金門地區近日都吹南風，受濃霧影響，再度台金航班受影響，一早尚義機場受濃霧影響關場，能見度僅有150公尺，上午4架次航班全取消。
據了解，可能要等到接近中午，太陽出來，濃霧才會逐漸散去。
一早，尚義機場已有不少旅客在場等待，旅客只能望天興嘆，盼天氣好轉；有旅客說，他們是來參加金厦旅遊團，結果最後一天因為濃霧走不了，只能在金門多玩一天。
金門航空站提醒旅客，地區近日受濃霧影響、氣候較為不穩，民眾出門前務必注意天氣狀況，以免旅程無法成行。
金門縣港務處今天上午表示，因五通港受濃霧影響，金門往五通航線自7點40分起暫停航駛，請旅客搭船前，預先向船公司確認航班。
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