霧鎖金門！海空對外交通喊卡 近千人受影響

知名實況主統神（張嘉航）因談論黃子佼性醜聞事件「沒那麼嚴重」，加上在直播時表示「想X未成年」，被12個廠商封殺，他坦承現在「沒有收入」並公開道歉。現在有網友發現，他的YouTube頻道「統晨大戲院」從隱藏狀態變成「違反規則而遭到移除」，讓網友狂酸「笑死，再玩啊。」

2024-04-17 10:07