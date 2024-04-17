台灣醫護荒延燒！兒科醫生去哪了？

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文／姜雅馨

未來想找兒科醫師看診恐怕找嘸人！有鑒於台灣少子化日益嚴重，台大兒童醫院也出現住院醫師招不滿的窘境，雖然衛福部提出留才補助方案，但彰化基督教醫院兒童腎臟科主任錢建文發文，建議四大改進方向，直言再不大力挽救，兒科醫療將岌岌可危。

台大醫師白袍光環不再！首見兒科住院醫師招不滿

台灣近年面臨高齡化與少子化議題，去（2023）年國內出生人數僅13.6萬人，加上全台鬧醫師荒，包含醫療體系龍頭台大兒童醫院也出現「招募兒科住院醫師13人只來6人」窘境，台大兒童醫院院長李旺祚指出，這是第一年出現招不到的情況，直言是很嚴重的問題。

衛福部釋出利多 向年輕人招手盼留才



為改善兒科人才流失問題，衛生福利部在兒童節記者會宣布將於4月中旬公告各項計畫，提供兒科住院醫師津貼每人每月1萬元、兒童重難罕症四大領域研修醫師津貼每人每月1萬元、小兒外科研修醫師每人每月3萬元，針對重難罕症人力培訓醫院每家補助560至1200萬元，幼兒專責醫師個案管理費由1日起，提高至每位幼兒每年2000元，給予生產院所媒合獎勵，盼能優化醫療照護網，守護每位兒童健康。

衛福部也對於兒科醫師培訓給予支持，強化研修醫師及照護團隊在重難症照護核心能力之餘，也補助重難症醫事人員短期出國進修，預估將挹注2億元經費，另整合孕產婦、新生兒、兒童照護資源，依據分級提供適切照護，每家醫院加護病房則有每月約60至120萬元獎勵，盼龍年釋出利多，不僅能迎接新生命，也能優化兒童醫療照護體系。

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彰基醫師認「賠錢生意沒人要做」！談兒科醫療：不大力挽救岌岌可危



彰化基督教醫院兒童腎臟科主任錢建文14日在臉書發文指出，「兒科醫療的危機，其原因一言以蔽之，就是在市場化的台灣健保制度下，骨子裡唯一追求省錢的理念下，遇到了少子化大環境，造成兒童醫療不具市場規模，於是賠錢生意沒人要做」，他也將兒童醫療比喻成偏遠交通路線，沒有政府大力補貼就無法在偏遠地區達成行的基本人權。

錢建文進一步分析，基層診所兒科醫師大多兼看成人門診，兒童病患大約只佔不到十分之一，但醫院醫師市場明顯變小、收入變少，還要開始執一線班，「沒有《勞基法》的工時保障，唯一能做的，就是離職」，在健保制度下，他表示付出與金錢、成就感及教學研究等收穫不成正比，導致醫師選擇其他科別，或是在基層執業。

錢建文接著給出四點建議，兒科開業因少子化未來只能在都會區生存，其他地區需仰賴非兒科專科醫師，因此須加強非兒專基層醫師兒科診療能力，政府也要投入重資源穩住兒科教學醫院，「因為這是最後一道防線，若是倒了，不但重症病童的後送有問題，就連基本的訓練都沒有地方可以做了」，他也直言現今政策沒有用，應調整兒科加護病房專責主治醫師月薪幅度。

錢建文最後透露現階段兒科主治醫師都被要求值班，沒有法律、醫院評鑑制度保障，所以應制定規範兒科主治醫師勞動條件，另外也可以從兒科開始推動開放醫院，讓更多兒專醫師能進入醫院幫忙，「若不大力挽救，在老齡化的台灣，可預期老人將使用更大量與更多比例的健保資源，兒科醫療將會岌岌可危」。

兒科醫師網路熱詞有哪些？他曝醫院招募困難：未來只能堪慮

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「兒科醫師」近一年探索概念，可以發現打怪任務、腺病毒、呼吸道融合病毒、黴漿菌、化膿性中耳炎、戴口罩、婦產科、優化兒童醫療照顧計畫、未來只能堪慮等。除了演員胡宇威在台劇《打怪任務》中飾演小兒科醫師吳智凱受到矚目，另因秋季流行呼吸道融合病毒（RSV）、腺病毒（DNA病毒）、黴漿菌等，不少小朋友因此感冒生病，小兒科醫師陳信宏也指出，若是小孩有反覆高燒不退等症狀，看診時務必請醫師檢查耳朵，確認是否為「化膿性中耳炎」，平時也要記得勤洗手、戴口罩。

此外，兒科、婦產科近期因少子化面臨缺醫師危機，兒專醫師考試連續三年報考創新低，就連負責接生的婦產科醫師平均年齡也高達57歲，若沒有及時解決，醫療體系也可能面臨崩潰。

衛福部對此提出優化兒童醫療照顧計畫，希望能增進年輕醫師選擇兒專醫師意願，小兒科巫漢盟醫師也在臉書《阿包醫生陪你養寶包》粉專發文，透露小兒科醫師招募困難，就連主治醫師也要輪流值班，加上等待病人進入診間時間長、解釋病程要找哭鬧空檔、病人無法表達哪裡不舒服、無法配合檢查、健保給付沒比其他科別多，還有台灣出生率低，導致客源持續探低，因此「未來只能堪慮」。

不過巫漢盟表示，看到孩子們恢復健康、獲得貼紙的笑容，以及家長給予肯定，他也不會放棄小兒科醫師這份工作，呼籲大家能善待孩子們的小兒科醫師。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

醫護荒為何越演越烈？專科護理師學會歸納三大原因



專科護理師學會理事長童恒新，針對醫護荒越演越烈歸納三大主因，首先是疾病複雜化、人口老化與少子化，隨著照護需求攀升、醫護人員減少，專科護理師無護病比規範，導致工作量不斷增加，再者是福利待遇不合理，醫護工作加量，薪資福利不加價，造成人才流失，照護品質受影響，最後是醫療職業法規不足，專科護理師缺少執業專法，執業範疇不明確，也讓專業品質受到影響。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年10月18日至2024年04月14日。