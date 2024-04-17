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明晨鋒面通過、中北部留意雷陣雨 下周鋒面再來全台防大雨

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
明晨鋒面通過，中北部要留意雷陣雨。本報資料照片
明晨鋒面通過，中北部要留意雷陣雨。本報資料照片

春天天氣變化大，今天好天氣，但明晨鋒面通過，中北部要留意雷陣雨；周六到下周日上半天好天氣，但之後鋒面又要接近。

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧指出，今天上半天各地比昨天更炎熱，中南部內陸至近山區、背風側東南部有局部36度或以上的極端高溫，下半天中北部山區有少量短暫雨機會，晚間隨鋒面接近，北海岸也開始有降雨機會。

柯聿寧指出，明晨受鋒面通過影響，中北部易有雷陣雨發生，這波鋒面移動很快，結構較好，可能帶來比較強對流降雨，可能引發旺盛雷電或附近的強陣風、短時較強的雨勢。鋒面約在下半天就會減弱，北方涼空氣南下至中北部，氣溫轉涼，南部溫度有機會略下降一些，中南部山區附近仍不穩定，有午後熱對流發展、帶來局部短暫陣雨機會。

柯聿寧指出，周五北方涼空氣快速減弱，逐漸回到偏東到東南風環境，下半天回溫，環境水氣略增，午後山區到中北部近山區一帶雲量增多，有短暫雨發生機率，預估對流強度仍弱，雨量不多。

周六偏南到西南風增強，各地回到穩定、偏熱天氣，好天氣可維持到下周日上半天，下周日下半天北方再度有微弱鋒面接近北部，預估影響程度不明顯，可能使東北部午後對流反應略轉明顯，山區降雨機率提高。

柯聿寧指出，下周一微弱鋒面仍在台灣北方附近，隨著華南水氣、鋒面主體比較不穩定的區域接近，台灣整體雲量增多，午後山區降雨再增多一些，溫度感受悶熱。

柯聿寧指出，下周二開始鋒面移至台灣上空活動，中北部有短暫陣雨或雷雨機會，下周三鋒面結構較明顯，各地都有雷陣雨發生機率，且短時雨勢可能較大。下周四鋒面減弱降雨情況稍減緩，高溫稍下降，但濕度比較高。

雨量 高溫

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