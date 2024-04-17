今南部高溫恐36度以上…晚間鋒面接近水氣多 中北部防雷陣雨

把握今天好天氣，今晚鋒面接近明天通過，水氣增多，北部及中部要防陣雨或雷雨。

中央氣象署指出，今天鋒面北移，水氣減少，各地多雲到晴，僅午後北部及宜花山區有局部短暫陣雨；白天悶熱，各地高溫約30至34度，近山區平地、河谷及盆地附近氣溫更高，南部及東南部有局部36度以上高溫出現機率，台東易有焚風，要注意防曬。

氣象署說，今晚起鋒面再接近，金門、馬祖轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，入夜中部以北地區降雨機率逐漸提高。

氣象署指出，明天凌晨起台灣附近環境轉不穩定，容易有對流雲系發展，北部及東半部有局部陣雨或雷雨，中部有零星陣雨或雷雨，南部地區雲量增多，午後山區易有局部雷陣雨。當對流雲系發展旺盛，易伴隨短延時強降雨、雷擊、強陣風等較劇烈天氣。

氣溫方面，白天受東北風及天氣陰雨影響，北部、東北部氣溫下降，中午前後約24、25度，其他各地無雨時仍悶熱，高溫仍可達30度左右或以上。

至於周五鋒面遠離，台灣附近轉為偏東至偏南風，西半部降雨大致趨緩，僅北部及午後中南部山區仍有局部降雨，迎風面東半部地區水氣稍多，易有局部短暫陣雨。北部氣溫回升，西半部高溫又都可達30度以上，東半部高溫約27至29度。