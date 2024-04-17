聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／維持髮質柔亮光澤 洗髮前中後有祕訣

聯合報／ 文／林彩鳳（中市南屯）
頭髮的健康與平常洗滌方式息息相關。圖／林彩鳳提供
頭髮的健康與平常洗滌方式息息相關。圖／林彩鳳提供

我只有小學時留過過肩的長髮，雖說「頭髮是女人第二張臉」，但要時時保持一頭烏黑亮麗又輕盈飄逸的秀髮，對不重時尚的我來說，實屬難上加難。

短髮輕巧俐落易打理，造型可隨心所欲。但生完第一胎後，竟發現左額頂出現壹圓般禿景，剎那間危機感爆發。心急之下，多方尋求增髮祕訣，有醫學期刊指出，每周清洗5至6次頭髮的人，對髮質維護最佳；基本洗頭對頭髮有保護作用，頭皮附著一整天汗水、空汙及灰塵，會導致微生物滋生，因此為了頭髮健康，我在日常保養下功夫。

頭髮的健康與平常洗滌方式息息相關，而維持髮質柔亮不毛燥的關鍵，則藏在洗髮前、中、後細節中。洗髮前，可用寬齒縫圓頭木梳慢條斯理爬梳全頭，再使用天然少發泡劑的洗髮精洗頭，以溫水從頭皮、髮絲根部開始清洗，並以指腹按摩代替指尖抓洗。

之後是頭髮沖淨後擰乾，再加入護髮膜指搓全頭幾分鐘後洗淨。最重要的是要擦、拍到頭髮不滴水，再抹上適性護髮油，以負離子吹風機由上往下吹，且得全面吹乾，否則容易傷髮及掉髮

幸好家傳濃密自然捲的髮性，看不出掉髮的嚴重性，為了防掉髮，我開始多補充蛋白質的瘦肉、白煮蛋、鮭魚、芝麻、優格及富含胡蘿蔔素蔬果等，叮嚀自己睡眠充足，讓美髮在頭上增光彩。

掉髮 洗髮 頭髮

延伸閱讀

粉霧玫瑰限定色心動了！Dyson Supersonic Nural吹風機在台開賣 養髮新科技全透明不怕你看

萬用必敗神級髮品！這6款「護髮產品」根本爛髮救星，養出女神級原生水光髮

頭皮屑多為作息不正常引起！抗屑洗髮精能天天用嗎？

工程師揭秘！Dyson吹風機新品3大感測科技 輕鬆打造水光髮

相關新聞

上周國內近14萬人腹瀉就醫 諾羅病毒作祟

上周國內近十四萬人次因腹瀉就醫，其中包括多起群聚感染，而病原體檢驗結果顯示，致病原為諾羅病毒，近日爆發藏壽司（雙北、高雄...

紅斑性狼瘡患者 小心細菌感染

藝人山豬（本名陳俊甫）4月15日過世，據家屬發布聲明指出，山豬上周感冒未癒，經入院診斷肺炎，併發敗血性休克；山豬曾上節目...

地震後不想說話…恐是創傷症候群

花蓮大地震造成17人不幸喪生，醫師提醒，地震帶來的創傷，如果未得到及時有效的處理，恐造成「創傷後壓力症候群」（PTSD）...

健康你我他／維持髮質柔亮光澤 洗髮前中後有祕訣

我只有小學時留過過肩的長髮，雖說「頭髮是女人第二張臉」，但要時時保持一頭烏黑亮麗又輕盈飄逸的秀髮，對不重時尚的我來說，實...

八卦導引／大鵬展翅5招式 訓練全身協調性

整合東西方健身運動的八卦導引，以八卦掌為基礎，類似半蹲走轉的練習方式，可訓練整個人的重心平移。師大體育與運動科學系教授張...

本土登革熱趨緩 南二都決戰境外

南二都去年登革熱疫情嚴重，今年本土疫情雖趨緩，台南3月6日宣布解除疫情，高雄本土病例也逐月遞減，但國際疫情仍嚴峻，台南、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。