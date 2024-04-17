健康你我他／維持髮質柔亮光澤 洗髮前中後有祕訣

我只有小學時留過過肩的長髮，雖說「頭髮是女人第二張臉」，但要時時保持一頭烏黑亮麗又輕盈飄逸的秀髮，對不重時尚的我來說，實屬難上加難。

短髮輕巧俐落易打理，造型可隨心所欲。但生完第一胎後，竟發現左額頂出現壹圓般禿景，剎那間危機感爆發。心急之下，多方尋求增髮祕訣，有醫學期刊指出，每周清洗5至6次頭髮的人，對髮質維護最佳；基本洗頭對頭髮有保護作用，頭皮附著一整天汗水、空汙及灰塵，會導致微生物滋生，因此為了頭髮健康，我在日常保養下功夫。

頭髮的健康與平常洗滌方式息息相關，而維持髮質柔亮不毛燥的關鍵，則藏在洗髮前、中、後細節中。洗髮前，可用寬齒縫圓頭木梳慢條斯理爬梳全頭，再使用天然少發泡劑的洗髮精洗頭，以溫水從頭皮、髮絲根部開始清洗，並以指腹按摩代替指尖抓洗。

之後是頭髮沖淨後擰乾，再加入護髮膜指搓全頭幾分鐘後洗淨。最重要的是要擦、拍到頭髮不滴水，再抹上適性護髮油，以負離子吹風機由上往下吹，且得全面吹乾，否則容易傷髮及掉髮。

幸好家傳濃密自然捲的髮性，看不出掉髮的嚴重性，為了防掉髮，我開始多補充蛋白質的瘦肉、白煮蛋、鮭魚、芝麻、優格及富含胡蘿蔔素蔬果等，叮嚀自己睡眠充足，讓美髮在頭上增光彩。