八卦導引／大鵬展翅5招式 訓練全身協調性

整合東西方健身運動的八卦導引，以八卦掌為基礎，類似半蹲走轉的練習方式，可訓練整個人的重心平移。師大體育與運動科學系教授張育愷推廣八卦導引運動，強調每天只要花5分鐘做一套動作，即可達到「健腦、健身、健心」功效。

八卦導引第二式「大鵬展翅」，口訣是「大鵬展翅陰朝陽」，注重全身的協調性以及重心轉換過程之平衡，張育愷指出，此式動作著重上肢的延展和擰旋，以緩和的動作刺激肌肉；左右重心的轉換需要兩腿支撐全身重量，可增加下肢肌群力量。在動作轉換時，將意念專注於「小指翻天」，強調手臂拉伸，並延長呼氣與吐氣的時間。

伸筋拔骨 擺脫肩頸僵硬

張育愷表示，八卦導引有「伸筋拔骨、擰翻走轉」等特色動作，可讓肢體、姿態更加柔軟。所謂「筋長一寸，壽延十年」，伸筋拔骨是指四肢末梢的伸長延展，將筋膜和骨架向外撐拔，以利筋脈的通順和形體結構的正位。拉伸肌肉有助於解除肩頸痠痛，把身體拉伸開之後，呼吸也會比較順暢。

擰翻走轉 鍛鍊下肢平衡

「擰翻」是在伸筋拔骨的基礎下，將身體四肢與軀幹進行擰旋，意即從手或腳先運作，再帶動腰胯旋轉，接著帶到肩背、手臂、全身的擰轉。走轉則是行走繞圈，用以鍛鍊下肢的伸展、肌力、平衡，可降低摔倒的風險。

張育愷說，人體有十二經脈，分為陰面和陽面，大鵬展翅的細部動作對應手指到手臂的六條經絡，陰面經脈補元氣、調血氣及臟腑；陽面經脈調節疲勞止痛。 2.身體重心下落，兩手打開，十指向外伸展，手掌朝上。惠弘裕／攝影

3-1.扣左手左腳，展右手右腳，前手小指翻天、後手手心朝外3-2.重心往後坐，扣右手右腳，擺左手左腳。惠弘裕／攝影

4.維持身體姿勢，小腿垂直於地面，後腳打直，大鵬展翅陰朝陽。惠弘裕／攝影