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原民旅遊高峰會 讓世界看見台灣

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄報導
原住民族委員會主委夷將·拔路兒。記者蔡世偉／攝影
原住民族委員會主委夷將·拔路兒。記者蔡世偉／攝影

ＴＵＬＵ二○二四世界原住民族旅遊高峰會昨天在高雄展覽館開幕，共有廿七個國家地區、約六百人參加，行政院副院長鄭文燦、高雄市長陳其邁及原住民族委員會主委夷將·拔路兒Icyang‧Parod出席。夷將Icyang說，台灣原住民族全年都有不同祭儀，在旅遊發展相當有優勢。

高峰會以「文化與生態永續的旅遊」為主題，在落實聯合國原住民族權利宣言及責任觀光的精神下，透過來自各地的產、官、學界代表，共同探討如何藉由文化及自然生態，以在地的觀點導覽解說，共享旅遊帶來的經濟效益，推動原住民族旅遊的永續發展。

鄭文燦說，台灣有獨一無二的十六族原住民族文化，政府特別重視這個讓世界看到台灣的機會，全額贊助所有與會來賓的報名費，期待透過高峰會讓更多國際友人認識台灣、喜歡台灣。

夷將Icyang全程以阿美族語致詞。他說，這屆高峰會定名為「ＴＵＬＵ」，是因台灣十六族原住民族有十四族的數字「三」發音相似「ＴＵＬＵ」，許多南島語系國家的發音也雷同，如紐西蘭、關島、菲律賓等，代表本屆是第三屆高峰會，也象徵著台灣與世界的連結。

夷將Icyang說，希望透過高峰會讓更多人了解我國的原民文化，台灣十六個原住民族，全年都有不同的祭儀可以吸引國內外遊客，適合遊客了解原民文化，欣賞台灣的美景。

原住民 鄭文燦

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