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王亮疑涉MeToo事件 台北大師星秀音樂節速換師資

中央社／ 台北16日電

疑涉MeToo事件，紐約時報15日報導，紐約愛樂宣布停止雙簧管首席王亮與另一音樂家與樂團的排練與演出。2024台北大師星秀音樂節今天也發出聲明，停止與王亮的合作，新師資將盡速公布。

台北大師星秀音樂節今天發出聲明表示，經過內部討論，2024台北大師星秀音樂節決議取消與雙簧管指導老師王亮合作，雙簧管師資人選將儘速另行公告。

根據紐約時報的報導，紐約愛樂週一表示，過去疑因涉及對紐約愛樂女性團員下藥性侵，紐約愛樂曾經在2018年試圖解僱王亮和小號副首席馬修．穆基（Matthew Muckey）這2名演奏家，但在音樂家工會對解僱提出質疑後，被迫重新僱用。

紐約愛樂表示，樂團正在重新處理上週一篇獨立報導的文章，文章中鉅細靡遺描述了這2名音樂家2010年給1名女性樂手紅酒之後，女性樂手不省人事，隔天發現自己慘遭性侵。紐約愛樂表示，在處理告一段落之前，這2名音樂家都不會出現在樂團排練與音樂會上。

2023年大師星秀音樂節舉辦前夕，創辦人林昭亮也因疑涉MeToo事件，退出一手創辦的大師星秀音樂節，但由於師資陣容整齊，沒有林昭亮的大師星秀音樂節今年仍繼續舉行，預計從7月28日開始集訓，樂團北中南巡迴演出將會在8月9日到11日舉行。今年的藝術總監是史拉特金（Leonard Slatkin）。

樂團 紐約時報 音樂會

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