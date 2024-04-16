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濃霧攪局！金門尚義機場取消9架次班機 767人受影響
濃霧又攪局！金門近日都吹南風，今天傍晚17點5分濃霧再度襲來，金門尚義機場能見度只剩350公尺，宣布關場，總計取消9架次航班，影響旅客人數共767人。
金門今天下午4點多濃霧襲來，之後能見度就一路往下滑，維持在200到300公尺間，截至晚間天候狀況都沒改善，從下午5點5分到晚間預計取消約9架次，有767位旅客的行程受到影響，據了解，明天的天氣炎熱，應該接近中午濃霧就會消散。
金門航空站表示，今日到站26班次，載客2140人，載客率79.00%；離站26班次，載客1813人，載客率66.93%，華信航空因班機維修取消往台北班機乙班次，影響旅客人數67人。因受濃霧影響取消航班9架次，影響旅客人數共767人。
因為機場今天是下午17點多才關場，受影響的航班不多，但還是有不少團客受影響，但遇到濃霧攪局，航班取消，旅客都知道無力改變，很多人早早選擇離開機場，回飯店休息。末班機在19點40分宣布取消後，機場乘客全都離去。
金門氣象站表示，從周一到周三易有局部霧發生，特別在清晨及傍晚後， 往來台、金旅客請注意航班資訊；周四鋒面通過，天氣轉為多雲短暫雨，預報氣溫約21到25度，外出請記得攜帶雨具。
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