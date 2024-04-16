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主動用LINE登錄出國資訊 抽領務局5000元旅遊補助

中央社／ 台北16日電

外交部領事事務局為鼓勵民眾出國主動登錄出國資訊，舉辦「出國登錄月月抽」活動，頭獎為新台幣5000元旅遊補助，只要出國前於領務局LINE官方帳號完成「出國登錄」，即可於出國次月獲得抽獎資格。

領務局在官網說明，「出國登錄月月抽」活動時間，從今年1月1日起至12月31日止，持台灣護照出國旅遊，活動期間出國旅行，並在出發前或國外旅途中，於領務局LINE官方帳號完成「出國登錄」者，即可於出國次月獲得抽獎資格。

領務局表示，每個月會抽出2名頭獎得主，獲得價值5000元的Benefit Xpress福利即享券；二獎為2000元Benefit Xpress福利即享券，共3名；三獎是1000元福利即享券，共5名；四獎是波鴿頸枕組，共5名。

領務局指出，將主動傳送得獎通知至得獎人LINE帳號，得獎人應回復得獎通知，詳實填寫真實姓名、護照號碼及聯絡資訊，並上傳旅行證明文件照片，包括護照資料頁、電子機票頁面及護照「入」境外國章戳，以當作得獎資格核對及出國證明。

LINE 出國旅遊 護照

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