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112年行人死亡數創新低 交部加強稽查路口車輛停讓行人

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部表示，目前仍有汽機車未停讓行人造成事故，將持續推動停讓文化2.0計畫，並加強查核。聯合報系資料照
交通部表示，目前仍有汽機車未停讓行人造成事故，將持續推動停讓文化2.0計畫，並加強查核。聯合報系資料照

為改善行人交通安全，行政院整合跨部會推動多項政策，並朝「零死亡願景」（Vision Zero）邁進。交通部表示，去年道交事故死亡人數相較前年減少41人，行人死亡人數更創歷年新低；但目前仍有汽機車未停讓行人造成事故，將持續推動停讓文化2.0計畫，並加強查核。

交通部路政及道安司今發布新聞稿指出，112年道路交通事故30日死亡人數初估3023人，較111年減少41人（減1.3％），行人死亡人數380人，較前年減少14人，創下歷年新低。

其中，112年上半年道路交通事故行人30日死亡人數，較111年同期增加11人（增加6.8％），112年下半年較111年同期減少25人（減少10.8％）；路口行人死亡人數部分，112年下半年也較111年同期減少13人（減少11.5％）。

進一步分析行人事故發生位置，路政及道安司指出，行人路口30日死亡人數，112年下半年較111年同期減少13人（減少11.5％）、路段行人30日死亡人數，112年下半年較111年同期減少12人（減少10.2％）；路口及路段受傷人數，112年下半年均較111年同期減少，分別減少69人及99人。

路政及道安司表示，去年推動行人交通工程改善工作，並已完成路口行人安全設施改善3486處、行人早開或行人專用時相4753處、人行道改善167.73公里、人行道障礙物遷移268處、騎樓整平20公里、校園周邊路段（口）改善205校、易肇事路口改善432處、行人與高齡友善區21處、減少路側障礙物522處。

另外，路政及道安司表示，由於目前仍有汽機車駕駛人未停讓行人造成事故，將持續推動停讓文化2.0計畫，並要求大型車輛落實路口停讓，併同加強查核，盼停讓觀念能深植民眾心中。

交通部表示，目前仍有汽機車未停讓行人造成事故，將持續推動停讓文化2.0計畫，並加強查核。聯合報系資料照
交通部表示，目前仍有汽機車未停讓行人造成事故，將持續推動停讓文化2.0計畫，並加強查核。聯合報系資料照

交通事故 人行道 行人

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