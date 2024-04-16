不怕颱風淹水 台鐵第三雙溪橋、新社橋改善年底啟用
台鐵跨越宜蘭雙溪河吉田寮洋濕地的橋梁路段，每逢颱風豪雨因河流水位上升，導致路基流失、鐵路運輸中斷，為避免未來再出現類似情況，台鐵斥資7億4333萬元辦理第三雙溪及新社橋改建工程，將橋面提高2.6公尺並以最新耐震規範及50年防洪標準來施作，預計今年底完成切換使用。
台鐵公司工務處橋隧科長林永昌說明，宜蘭縣第三雙溪橋及新社橋於2001年因納莉颱風路基掏空240公尺、2004年納坦颱風路基流失300公尺，且豪雨洪水都會淹過軌道，導致鐵路運輸中斷，須待水退搶修後才能再運轉。
為此，台鐵推動「易淹水地區水患治理計畫」，考量整體規畫與改善強化鐵路橋梁結構；林永昌表示，就現有第三雙溪橋及新社橋通洪斷面及耐震力不足部分，加強安全防護與防災措施，以符合雙溪河水系統整治計畫，辦理鐵路行車安全六年改善計畫中的第三雙溪橋及新社橋改建工程。
林永昌說，第三雙溪橋及新社橋將是該六年計畫中第1個完工啟用的計畫，第三雙溪橋及新社橋橋面段為485公尺，施工過程會將橋面抬高2.6公尺，加上路提引段，總長1.8公里，並採用50年防洪標準及最新耐震規範設計，完工後不會再因颱風豪雨洪水影響行車運行。
專案工程處工務科長陳周興進一步指出，第三雙溪橋及新社橋西正線預計5月底完成切換使用、東正線今年底完成切換使用；另本工程因涉及大片濕地，為保護當地特有鳥類及水生物，經環團建議後，採用環境友善工法，將原高30公尺的脊背橋改成最常見的制式橋，兼顧生態與工程需求。
陳周輿補充，易淹水地區強化範圍，除第三雙溪橋及新社橋外，後續還有宜蘭縣第一雙溪橋、第二雙溪橋改善工程，預計明年完工啟用。
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