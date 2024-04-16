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好天氣剩一天！周四氣溫驟降全台有雨 高溫最低跌至「1字頭」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署表示，明天仍屬溫暖偏熱天氣型態，周四全台有雨，北東降溫有感，最低溫降至19度。記者林伯東／攝影
中央氣象署表示，明天仍屬溫暖偏熱天氣型態，周四全台有雨，北東降溫有感，最低溫降至19度。記者林伯東／攝影

再過1天好天氣後就要變天了，中央氣象署預報員朱美霖表示，明天天氣穩定、水氣少，中南部有焚風，周四鋒面通過，全台各地有雨，尤其北部、東半部須注意局部雷雨或陣雨，氣溫也將驟降，從高溫30度降至24度，最低可跌至19度，周五再回到溫暖偏熱的天氣型態。

朱美霖表示，明天（17日）白天普遍溫暖偏熱、水氣少，午後北部、宜花山區有局部陣雨，中南部為多雲到晴，入夜後會有短暫陣雨或雷雨；周四（18日）因鋒面通過，整體降雨情況明顯，東部主要是零星陣雨或雷雨，北部、東半部地區須注意局部雷雨或陣雨；中南部地區，平地天氣較為穩定，山區午後會有雷陣雨。

周五（19日）鋒面離開後，天氣狀況恢復較為穩定、水氣減少，以午後降雨為主。北部、東半部會有整天性零星或局部降雨，東半部沿海地區不排除有較大陣雨，但仍須再觀察；其他地區天氣穩定，主要為多雲到晴，午後山區會有零星或局部降雨。

溫度部分，朱美霖表示，明天白天高溫為30至34度，南部局部山區可達36度以上高溫，但周四鋒面接近、偏東北風，北部、東半部氣溫變化較大，白天高溫約19至20幾度，中午氣溫若有下雨、加上北風，溫度約24度；周五鋒面離開、偏南風，溫度再回到30度高溫。

氣溫 氣象署 高溫

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