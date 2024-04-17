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響應世界閱讀日 「享讀福爾摩沙」創新書市4月20日、21日全台多場登場

文／ 文化部提供

為響應4月23日「世界閱讀日」此全球性的閱讀盛事，由文化部獎勵辦理的「享讀福爾摩沙」創新書市，在4月20日、21日在全台各地熱鬧登場，希望邀請民眾一同走進書市，讓閱讀成為生活的一環。

由文化部獎勵辦理的「享讀福爾摩沙」創新書市，自去年7月登場以來，獲得來自各界的熱烈響應，共計獎勵39案於全國各地接力辦理上百場書市活動，有別於傳統書展的方式，「享讀福爾摩沙」創新書市強調結合閱讀、藝術、音樂、電影、親子等眾多元素，讓閱讀可以打破同溫層，現場同時也規畫有文化幣使用優惠，讓民眾可以用實際購買行動支持實體書店、活絡出版產業。

結合推廣活動 開啟無限閱讀

而為迎接一年一度的「世界閱讀日」，創新書市也將在臺北、新北、苗栗、臺南、澎湖等地盛大登場；像是4月20日至21日，在臺北市西門町本願寺舊址舉辦的「野生讀者節」，主辦單位飛地書店將在現場匯聚30家攤商，包含獨立書店、出版社、文創商品、在地飲食，並規畫音樂表演、名人講座、超級讀者讀書會、短講開麥拉等；新北市則來到板橋放送所舉辦「讀字樂園玩書展」，集結70多家書店、出版社、NGO團體及創作者，超過40種體驗活動，並結合文學沙龍、親子共讀、藝術表演；另由紅氣球書屋主辦的「迷書號第3站」則來到板橋新北市民廣場舉辦「無限閱讀島」，現場有音樂表演與劇團演出，歡迎大人小孩一起來無限閱讀。

而不只雙北市，苗栗縣則將在苑裡山腳國小日治後期宿舍群舉辦「苗栗山海書市集｜閱讀『 』成為苗栗人」，共有40家攤商，並有精彩講座、親子共讀、書店選書區、獨立歌手及樂團表演；臺南市則來到新營文化中心舉辦「臺南好本市」，串聯15家書店打造新營的「臺南悅讀月」，當天活動有作家座談與簽書會、克里夫吉他演出、《她說》首映與導演座談、文學影展等；澎湖縣與在地文化局攜手合作，舉辦「海邊走走，澎湖書市─閱讀好地方、一起走篤行」，共匯聚50家攤商，現場還有編輯超過千種書刊的詹宏志講座、眷村走讀和島嶼畫話講座等豐富活動。

庄頭書展接力 力推主題策展

另外，為持續替出版產業注入活力，並滿足民眾對於閱讀及藝文消費的需求，文化部表示，今年將攜手書店業者接力辦理「創新書市 庄頭書展」，以圖書展售及閱讀推廣為核心，結合主題策展，並延伸辦理閱讀推廣、藝文體驗活動，以及結合「出版品」及「走訪自然地景/景點/節慶活動」之走讀活動，提供大眾深度的閱讀體驗。更多活動資訊請上「享讀福爾摩沙」書市資訊網站

新北市則來到板橋放送所舉辦「讀字樂園玩書展」，當天有70多家書店、出版社、文創，超過40種體驗活動。 圖／獨立出版聯盟提供
新北市則來到板橋放送所舉辦「讀字樂園玩書展」，當天有70多家書店、出版社、文創，超過40種體驗活動。 圖／獨立出版聯盟提供

飛地書店的「野生讀者節」串連多家獨立書店及出版社，並規畫音樂表演、名人講座等活動。 圖／文化部提供
飛地書店的「野生讀者節」串連多家獨立書店及出版社，並規畫音樂表演、名人講座等活動。 圖／文化部提供

「苗栗山海書市集｜閱讀『 』成為苗栗人」將在苑裡山腳國小日治後期宿舍群登場。 圖／野生藝術有限公司提供
「苗栗山海書市集｜閱讀『 』成為苗栗人」將在苑裡山腳國小日治後期宿舍群登場。 圖／野生藝術有限公司提供

澎湖縣與在地文化局攜手合作，舉辦「海邊走走，澎湖書市─閱讀好地方、一起走篤行」。 圖／沿菊書店提供
澎湖縣與在地文化局攜手合作，舉辦「海邊走走，澎湖書市─閱讀好地方、一起走篤行」。 圖／沿菊書店提供

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