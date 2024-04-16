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累計破百人就醫！王品員工諾羅陽性 若致食物中毒案最高罰2億

中央社／ 台北16日電
王品集團旗下初瓦及嚮辣西門分店疑食物中毒案，累計已破百人就醫，員工、廚工驗出諾羅病毒陽性。記者許正宏／攝影
王品集團旗下初瓦及嚮辣西門分店疑食物中毒案，累計已破百人就醫，員工、廚工驗出諾羅病毒陽性。記者許正宏／攝影

王品集團旗下初瓦及嚮辣西門分店疑食物中毒案，累計已破百人就醫，員工、廚工驗出諾羅病毒陽性。食藥署今天說，若調查確認是因廚工污染導致的食物中毒案，最高可罰2億元。

近期發生多起疑似食物中毒案，其中藏壽司淡水站前店及新莊宏匯店10天內共通報4起疑食物中毒案；另外，王品集團旗下初瓦及嚮辣西門分店疑食物中毒案，累計已破百人就醫；台北市士林區溪山里也有腹瀉群聚事件，台北市衛生局昨天統計，已有69戶、177人近期出現類似症狀。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天在疫報記者會說明，3大群聚案件中，目前在溪山里3名民眾、藏壽司3名用餐顧客驗出諾羅病毒；王品集團旗下餐廳則有2名用餐顧客、2名員工、1名廚工，都驗出諾羅病毒。

針對王品集團部分，食藥署傍晚補充說明，若經調查確認是經由廚工污染所導致的食品中毒事件，可依違反食安法第15條第1項第4款規定，處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

食藥署表示，情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者的登錄；經廢止登錄者，1年內不得再申請重新登錄，若情節嚴重者，可依移檢調辦理，詳細因果關係仍需進一步釐清。

王品集團 諾羅病毒 食物中毒 食藥署

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